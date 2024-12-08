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Голову статуи богини удачи нашли в Болгарии

1:10
Наука

В Болгарии, во время раскопок Епископской базилики в Пловдиве, была обнаружена искусно выполненная голова статуи греческой богини Тихеи. Археолог Любомир Мерджанов назвал находку феноменальной.

Раскопки
Фото: Openverse by Arkhipova Marina, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Раскопки

Артефакт относится к периоду I-III веков н. э. и был изготовлен из высококачественного мрамора в эллинистической традиции. Предполагается, что голова была частью статуи высотой около 2,5 метров, символизирующей защиту города Филиппополя.

Тихея в древнегреческой мифологии считалась покровительницей удачи и процветания, что делает находку значимой не только с художественной, но и с культурной точки зрения. Расположение головы возле кафедры базилики может указывать на взаимодействие языческих и христианских традиций.

Археологи предполагают, что статуя могла быть частью святилища, существовавшего до постройки базилики, и надеются обнаружить другие фрагменты, исследовав мозаики.

После реставрации артефакт планируется выставить в Пловдивском археологическом музее.

Уточнения

Тихея (Тюхе) — в древнегреческой мифологии божество случая, богиня удачи и судьбы.

Болга́рия (болг. България [bɤɫˈgarijɐ]), официально — Респу́блика Болга́рия (болг. Република България [rɛˈpublʲikə bɤɫˈgarijɐ]) — государство в Юго-Восточной Европе, в восточной части Балканского полуострова, занимает 22 % его площади.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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Голову статуи богини удачи нашли в Болгарии
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