Американские учёные из Массачусетского технологического института (MIT) разработали инновационный способ использования биоразлагаемых полимеров для производства микрочастиц пластика, которые применяются в мыле, моющих средствах и косметике.
Эти материалы быстро разлагаются в окружающей среде под воздействием микробов, что позволяет решать две ключевые экологические проблемы: снижение количества пластиковых отходов и создание легко утилизируемых продуктов.
Специалисты MIT уже несколько лет работают над созданием природоподобных полимеров с высокими потребительскими характеристиками. Один из таких материалов, основанный на бетааминоэфирах, активно используется в генной терапии, а теперь нашёл применение в косметической индустрии. Новые полимеры помогают доставлять витамины и питательные вещества в кожу, а также служат основой для скрабов и средств для снятия макияжа.
Разработки привлекли внимание крупнейших мировых производителей косметики, которые планируют провести совместные испытания с добровольцами.
Эти технологии открывают перспективы не только для экологически безопасной косметики, но и для уменьшения вредного воздействия пластика на природу.
Пластма́сса (пласти́ческая ма́сса, пластик) — это широкий спектр синтетических или полусинтетических материалов, которые используют полимеры в качестве основного ингредиента.
Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.
Секрет мягкой и сочной капусты — в правильной технике тушения и последовательности добавления ингредиентов.