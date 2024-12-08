Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стоять рядом с микроволновкой — безопасно ли это
Как пережить похмелье: продукты, которые спасут ваш день
145 тысяч километров на УАЗике — тульский экстремал проехал Азию, Африку и Южную Америку
Дональд Трамп готовит пошлины для крупнейших партнеров США
Почему гибридный кроссовер Wey 07 привлекает премиальных водителей
Уборка на кухне станет в 3 раза проще с этим народным средством
Натуральные средства против веснушек — безопасно и просто
Как носить кожаную одежду зимой и выглядеть стильно?
Зачем класть чеснок в горшки? Преимущества для комнатных растений

Скрабы и кремы из биоразлагаемого пластика помогут экологии

1:17
Наука

Американские учёные из Массачусетского технологического института (MIT) разработали инновационный способ использования биоразлагаемых полимеров для производства микрочастиц пластика, которые применяются в мыле, моющих средствах и косметике.

Косметика
Фото: pexels.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Косметика

Эти материалы быстро разлагаются в окружающей среде под воздействием микробов, что позволяет решать две ключевые экологические проблемы: снижение количества пластиковых отходов и создание легко утилизируемых продуктов.

Специалисты MIT уже несколько лет работают над созданием природоподобных полимеров с высокими потребительскими характеристиками. Один из таких материалов, основанный на бетааминоэфирах, активно используется в генной терапии, а теперь нашёл применение в косметической индустрии. Новые полимеры помогают доставлять витамины и питательные вещества в кожу, а также служат основой для скрабов и средств для снятия макияжа.

Разработки привлекли внимание крупнейших мировых производителей косметики, которые планируют провести совместные испытания с добровольцами.

Эти технологии открывают перспективы не только для экологически безопасной косметики, но и для уменьшения вредного воздействия пластика на природу.

Уточнения

Пластма́сса (пласти́ческая ма́сса, пластик) — это широкий спектр синтетических или полусинтетических материалов, которые используют полимеры в качестве основного ингредиента.

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Недалеко от Солнца начинают формироваться новые планеты
Наука и техника
Недалеко от Солнца начинают формироваться новые планеты Аудио 
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Авто
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей Аудио 
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли
Наука и техника
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли Аудио 
Популярное
Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза

Секрет мягкой и сочной капусты — в правильной технике тушения и последовательности добавления ингредиентов.

Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода
Модные способы носить шарф этой зимой, чтобы не замерзнуть
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли
Противокорабельная ракета Оникс. Смертоносный русский удар по морским целям Дмитрий Плотников Наша планета стремительно нагревается, смертельная жара 2024 года повторится неоднократно Игорь Буккер Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром Любовь Степушова
Западные санкции обрушили промышленное производство в Европе
Что делать, чтобы лобовое стекло не замерзало: проверенные методы
Главные недостатки древесных пеллет для отопления, о которых не говорят продавцы
Главные недостатки древесных пеллет для отопления, о которых не говорят продавцы
Последние материалы
Стоять рядом с микроволновкой — безопасно ли это
Как пережить похмелье: продукты, которые спасут ваш день
145 тысяч километров на УАЗике — тульский экстремал проехал Азию, Африку и Южную Америку
Скрабы и кремы из биоразлагаемого пластика помогут экологии
Дональд Трамп готовит пошлины для крупнейших партнеров США
Почему гибридный кроссовер Wey 07 привлекает премиальных водителей
Уборка на кухне станет в 3 раза проще с этим народным средством
Натуральные средства против веснушек — безопасно и просто
Как носить кожаную одежду зимой и выглядеть стильно?
Зачем класть чеснок в горшки? Преимущества для комнатных растений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.