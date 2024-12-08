Скрабы и кремы из биоразлагаемого пластика помогут экологии

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские учёные из Массачусетского технологического института (MIT) разработали инновационный способ использования биоразлагаемых полимеров для производства микрочастиц пластика, которые применяются в мыле, моющих средствах и косметике.

Фото: pexels.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication Косметика

Эти материалы быстро разлагаются в окружающей среде под воздействием микробов, что позволяет решать две ключевые экологические проблемы: снижение количества пластиковых отходов и создание легко утилизируемых продуктов.

Специалисты MIT уже несколько лет работают над созданием природоподобных полимеров с высокими потребительскими характеристиками. Один из таких материалов, основанный на бетааминоэфирах, активно используется в генной терапии, а теперь нашёл применение в косметической индустрии. Новые полимеры помогают доставлять витамины и питательные вещества в кожу, а также служат основой для скрабов и средств для снятия макияжа.

Разработки привлекли внимание крупнейших мировых производителей косметики, которые планируют провести совместные испытания с добровольцами.

Эти технологии открывают перспективы не только для экологически безопасной косметики, но и для уменьшения вредного воздействия пластика на природу.

Уточнения

Пластма́сса (пласти́ческая ма́сса, пластик) — это широкий спектр синтетических или полусинтетических материалов, которые используют полимеры в качестве основного ингредиента.



Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

