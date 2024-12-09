Российские учёные заменили импортные материалы для микробиологии

2:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) создали уникальный материал для анализа микробиологических образцов в клинико-диагностических лабораториях. Новый матричный порошок, разработанный российскими исследователями, способен заменить импортные аналоги, обеспечивая высокую точность и доступность диагностики, информирует сайт Наука.рф.

Фото: Wikimedia Commons by РТУ МИРЭА- "Российский технологический университет", https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ колбы химические

По словам Андрея Соколова, руководителя лаборатории новых материалов Научно-образовательного профессионального центра генетических и лабораторных технологий (НОПЦ ГЛТ) СамГМУ, разработка предназначена для использования с масс-спектрометрическим оборудованием типа MALDI-TOF. Это оборудование позволяет анализировать фрагменты разрушенных микробных клеток, что необходимо для точного определения типа микробиоты в образце.

"Матричные соединения незаменимы для диагностов, так как они напрямую влияют на корректность определения микробиоты, от которой зависит характер лечения, включая назначение антибиотиков", — отметил Соколов. Разработка российских учёных уже прошла испытания, подтвердив своё высокое качество.

До этого лаборатории в России использовали немецкие расходные материалы, но после ухода поставщика с рынка на смену пришла китайская продукция, которая оказалась дорогой и не всегда качественной. Новый российский продукт стал достойной альтернативой. Он создаётся с чистотой не менее 99,9%, что исключает влияние примесей, ухудшающих точность анализа.

Инженер-исследователь Евгений Кветкин подчеркнул, что создание столь чистого продукта потребовало решения сложных технологических задач.

"Любая примесь, даже пыль из воздуха, способна испортить соединение. Мы добились высокого уровня чистоты в лабораторных условиях и готовы масштабировать производство", — добавил он.

По итогам тестов, разработка СамГМУ превзошла оригинальные аналоги по ряду показателей. Теперь университет планирует начать её массовое производство, чтобы обеспечить клиники по всей стране.

Проект реализован в рамках программы Минобрнауки России "Приоритет 2030" и национального проекта "Наука и университеты".

Уточнения

Микробио́та (лат. Microbióta) — род хвойных кустарников семейства Кипарисовые (Cupressaceae).





Самарский государственный медицинский университет (сокр. СамГМУ) — государственное высшее медицинское учебное заведение в Самаре.

