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Школьники нашли перспективное лекарство от рака в гусином помёте

2:38
Наука

Группа школьников из Чикаго совершила прорыв в биомедицинской науке, обнаружив соединение, способное замедлять рост клеток меланомы и рака яичников. Это достижение стало частью 14-недельной программы прикладных научных исследований, направленной на устранение образовательного неравенства в STEM-дисциплинах. Учащиеся из недостаточно представленных групп стали активными участниками передового научного проекта.

гуси
Фото: Wikimedia Commons by Kathy Büscher, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
гуси

Инициатива, организованная исследователями Иллинойсского университета в Чикаго (UIC) совместно с местным клубом для мальчиков и девочек, дала школьникам возможность погрузиться в мир исследований антибиотиков. Одной из ключевых находок стала бактерия Pseudomonas idahoensis, обнаруженная в гусином помёте из Гарфилд-Парка. Учёные идентифицировали её как источник нового природного соединения под названием orfamide N, обладающего уникальными биомедицинскими свойствами.

Студенты играли важную роль на всех этапах исследования — от сбора проб до работы с лабораторной робототехникой, включая программирование роботов для анализа бактерий. Благодаря их усилиям, orfamide N был выделен и изучен. Первоначальные эксперименты показали его способность ингибировать рост клеток меланомы и рака яичников, что открывает путь к разработке новых лекарств.

Ведущий исследователь программы, профессор Брайан Мерфи, подчеркнул двойную цель проекта: заинтересовать молодёжь наукой и одновременно внести вклад в решение серьёзных биомедицинских проблем. Программа стала вдохновляющим примером того, как сочетание научных исследований и общественной вовлечённости может привести к значительным результатам.

Кроме того, команда UIC рассматривает возможности тиражирования этого подхода в других регионах. Этот проект перекликается с другими инициативами, например, программой Tiny Earth, которая также вовлекает школьников в поиск новых антибиотиков. Совместные исследования укрепляют связь молодёжи с наукой, помогая решать такие насущные проблемы, как устойчивость к антибиотикам.

Публикация результатов исследования в журнале ACS Omega подчёркивает значимость работы как для научного сообщества, так и для общественного образования. Этот подход демонстрирует, что инновационные партнёрства между университетами и сообществами способны одновременно вдохновлять и устранять барьеры в доступе к STEM-образованию.

Уточнения

STEM (англ. science, technology, engineering and mathematics — естественные науки, технология, инженерия и математика) — обобщающий термин, используемый для группировки этих отдельных, но тесно связанных между собой технических дисциплин в контексте описания образовательной политики учреждений, учебных программ в школах и дополнительной подготовке.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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