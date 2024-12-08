В Японии нашли необычный выход из демографического кризиса

Токио с 2025 года начнет внедрять четырехдневную рабочую неделю для государственных служащих.
Главной целью реформы является создание условий, при которых женщины смогут совмещать карьеру и материнство. В рамках инициативы также планируется расширить доступ к детским садам и финансировать программы по заморозке яйцеклеток.
Эта мера стала частью более масштабных усилий Японии по борьбе с демографическим кризисом. В стране наблюдается рекордное снижение рождаемости: в 2023 году было зарегистрировано всего 758 тысяч новорожденных, что при населении в 124 миллиона человек является критическим показателем.
Правительство также рассматривает инициативы по сокращению рабочего времени для родителей и переходу на гибкие графики в других префектурах страны.
Эксперты считают, что помимо семейно-ориентированных реформ, Японии необходимо пересмотреть свои строгие иммиграционные законы и устранить проблемы гендерного неравенства, дороговизны жизни и высоких затрат на уход за детьми.
Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.
Демографический кризис — резкое изменение численности населения в мире.
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