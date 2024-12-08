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Пирамиду возрастом 1375 лет случайно откопали в Мексике

1:17
Наука

В Мексике, в районе строительства новой полосы на шоссе Пачука-Уэютла, рабочие обнаружили древнюю пирамиду, возраст которой составляет около 1375 лет.

Пирамида в Мексике
Фото: popsci.com by INAH, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пирамида в Мексике

Находка относится к эпохе расцвета многоэтнического общества Метцка, существовавшего в Сьерра-Альта в периоды Эпиклассика (650-950 гг.) и Позднего Постклассика (1350-1519 гг.).

Раскопки, проведённые археологами, выявили пять секторов структуры с десятью курганами, а также 155 артефактов, включая керамику, раковины и каменные изделия.

Руководитель туризма Сан-Агустина-Метцкититлана, Гектор Лабра Чавес, подчеркнул, что ранее следов доиспанских цивилизаций в этом районе не находили, а более глубокие исследования помогут понять культурный контекст этой находки. Однако из-за бюджетных сокращений Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) дальнейшие работы могут быть отложены.

Чтобы сохранить найденную пирамиду, были установлены защитные конструкции, а участки раскопок засыпаны и покрыты геотекстилем.

Уточнения

Ме́ксика (исп. México [ˈmexiko]), официально — Мексика́нские Соединённые Шта́ты (исп. Estados Unidos Mexicanos [esˈtaðos uˈniðoz mexiˈkanos]) — государство в Северной Америке, на севере граничит с Соединёнными Штатами Америки, на юго-востоке — с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке — водами Атлантического океана, Мексиканского залива и Карибского моря.

Пирами́да (от др.-греч. πυραμίς, род. п. πυραμίδος) — многогранник, одна из граней которого (называемая основанием) — произвольный многоугольник, а остальные грани (называемые боковыми гранями) — треугольники, имеющие общую вершину.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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