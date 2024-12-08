Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что заставляет вашего кота стоять на задних лапах
Как подготовить гиацинт к зиме: советы для успешного цветения весной
Как превратить советский сервант в стильную часть интерьера
Одиночество и кошка: как пушистый друг может спасти ваше психическое здоровье
Как оттереть линзы очков без разводов? Используйте эту палочку-выручалочку
Россиянам сложнее получить шенгенские визы из-за политических препятствий
Что делать, чтобы лобовое стекло не замерзало: проверенные методы
Сбер подвёл итоги 2024 года
Вы всё это время добавляли мёд в чай неправильно

Землетрясения под вулканом угрожают крупнейшему городу Аляски

1:41
Наука

В районе вулкана Спур, расположенного в 129 километрах к северо-западу от Анкориджа (Аляска), зафиксировано увеличение сейсмической активности. За этот год под вулканом произошло около 1,500 мелких землетрясений, что значительно превышает обычный показатель в 100.

Город Анкоридж
Фото: flikr.com by Luke Jones, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Город Анкоридж

В октябре наблюдатели из Аляскинской вулканической обсерватории повысили уровень опасности с "зеленого" на "желтый" из-за выявленной деформации земли на спутниковых снимках.

Хотя эксперты отмечают, что текущая активность не указывает на неминуемое извержение, ситуация требует постоянного мониторинга. Вулкан Спур, высотой 3,383 метра, последний раз извергался в 1992 году, что привело к облаку пепла высотой 19 километров, отмене авиарейсов и необходимости использовать маски. Схожая активность наблюдалась в период с 2004 по 2006 годы, но без последующего извержения.

На случай активизации магмы учёные наблюдают за сейсмическими станциями, спутниковыми данными и веб-камерами, чтобы вовремя обнаружить изменения.

Вулкан Спур, входящий в Тихоокеанское огненное кольцо, представляет собой одну из 53 активных вулканических структур Аляски за последние 250 лет. Возможное извержение может не только нарушить работу транспортной системы, но и нанести ущерб бизнесу, учитывая статус аэропорта Анкориджа как одного из крупнейших грузовых хабов мира.

Уточнения

А́нкоридж (также Анко́ридж; англ. Anchorage, МФА 'æŋk(ə)rɪʤ, буквально «Якорная Стоянка») — город в США, расположенный в южной части штата Аляска.

Землетрясе́ние — подземные толчки и колебания земной поверхности, сдвиг тектонических плит.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Лобода призналась в ненависти к Натали и заявила, что у россиян убогий вкус
Шоу-бизнес
Лобода призналась в ненависти к Натали и заявила, что у россиян убогий вкус Аудио 
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата
Наука и техника
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата Аудио 
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям
Садоводство, цветоводство
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям Аудио 
Популярное
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани

Чтобы банный веник стал мягким и полезным, его нужно правильно запарить. Узнайте лучшие методы для дубовых, липовых и эвкалиптовых веников.

Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Недалеко от Солнца начинают формироваться новые планеты
10 000 шагов в день не будут иметь значения, если вы не будете делать это
Крылатая ракета большой дальности Калибр. Мощь и точность уникального русского оружия Дмитрий Плотников Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром Любовь Степушова Родной язык ближе к душе, а иностранный — к телу? Учёные ответили на этот вопрос Игорь Буккер
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям
Сводка с фронта: ВСУ близки к потере сразу пяти городов, депутаты Рады готовятся бежать из страны
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром
Последние материалы
Вы всё это время добавляли мёд в чай неправильно
Проблемы с качеством минеральной воды в Европе: в популярных брендах обнаружены опасные вещества
Подготовка к новому сезону: рекомендации для огородников в декабре
Названа сумма, которую в России тратят на онлайн-тренировки
Клеш или широкие штанины: что выбрать этой зимой
Главные недостатки древесных пеллет для отопления, о которых не говорят продавцы
Всё, что нужно знать о воспитании собаки с первых дней
Как приготовить вкусный салат с кальмарами и ананасами за 20 минут
Исследования вас поразят: ежедневные прогулки продлевают жизнь
Народные подкормки для орхидей: как добиться обильного цветения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.