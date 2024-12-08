Землетрясения под вулканом угрожают крупнейшему городу Аляски

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В районе вулкана Спур, расположенного в 129 километрах к северо-западу от Анкориджа (Аляска), зафиксировано увеличение сейсмической активности. За этот год под вулканом произошло около 1,500 мелких землетрясений, что значительно превышает обычный показатель в 100.

Фото: flikr.com by Luke Jones, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Город Анкоридж

В октябре наблюдатели из Аляскинской вулканической обсерватории повысили уровень опасности с "зеленого" на "желтый" из-за выявленной деформации земли на спутниковых снимках.

Хотя эксперты отмечают, что текущая активность не указывает на неминуемое извержение, ситуация требует постоянного мониторинга. Вулкан Спур, высотой 3,383 метра, последний раз извергался в 1992 году, что привело к облаку пепла высотой 19 километров, отмене авиарейсов и необходимости использовать маски. Схожая активность наблюдалась в период с 2004 по 2006 годы, но без последующего извержения.

На случай активизации магмы учёные наблюдают за сейсмическими станциями, спутниковыми данными и веб-камерами, чтобы вовремя обнаружить изменения.

Вулкан Спур, входящий в Тихоокеанское огненное кольцо, представляет собой одну из 53 активных вулканических структур Аляски за последние 250 лет. Возможное извержение может не только нарушить работу транспортной системы, но и нанести ущерб бизнесу, учитывая статус аэропорта Анкориджа как одного из крупнейших грузовых хабов мира.

Уточнения

А́нкоридж (также Анко́ридж; англ. Anchorage, МФА 'æŋk(ə)rɪʤ, буквально «Якорная Стоянка») — город в США, расположенный в южной части штата Аляска.



Землетрясе́ние — подземные толчки и колебания земной поверхности, сдвиг тектонических плит.

