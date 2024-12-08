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Правило пяти секунд оказалось опасным для здоровья мифом

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Наука

Научные исследования окончательно развенчали популярный миф о "правиле пяти секунд", согласно которому пища, упавшая на пол и поднятая в течение пяти секунд, остается безопасной для употребления.

Упавшее мороженое
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Упавшее мороженое

Эксперименты доказали, что бактерии могут передаваться на пищу практически мгновенно, что делает это правило несостоятельным.

Исследования в различных университетах показали, что фактор времени, тип поверхности и сама пища играют ключевую роль в уровне загрязнения. Например, профессор Дональд Шаффнер и его команда из Университета Рутгерса установили, что даже минимальный контакт с загрязненной поверхностью может привести к передаче бактерий, таких как Salmonella и Escherichia coli.

Кроме того, кухня оказалась наиболее "грязным" местом в доме, даже превосходя ванную. Это связано с частым падением пищи и активным пешеходным движением.

Уточнения

Пи́ща (еда́) — то, что едят, чем питаются — любое вещество, пригодное для еды и питья живым организмам для пополнения запасов энергии и необходимых ингредиентов для нормального течения химических реакций обмена веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и микроэлементов.

Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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