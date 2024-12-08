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Изменение климата обвинили в разрушении китайских династий

1:25
Наука

Новое исследование, опубликованное в Quaternary Science Reviews, связывает изменения климата, вызванные азиатскими муссонами, с падением китайских династий на протяжении последних 2000 лет.

Китай
Фото: pixabay.com by windhorsetourchina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Китай

Учёные изучили минералы из пещеры Хэшан в Центральном Китае, чтобы понять, как изменения осадков и температуры влияли на сельское хозяйство, экономику и стабильность общества.

Анализ изотопов кислорода (δ18O) в годовых слоях сталагмитов показал, что периоды с сильными муссонами совпадали с периодами относительной стабильности, тогда как ослабление муссонов часто приводило к засухам, сокращению урожая и экономическим кризисам. Например, наиболее слабый муссон в период 1500–1650 годов совпал с крахом династии Мин, что сопровождалось массовыми голодами и восстаниями.

Особенно уязвимым оказался восточный регион Китая, где проживало более 80% населения. Здесь последствия изменения климата наиболее остро сказывались на сельском хозяйстве и социальных процессах.

Исследователи отмечают, что климатические факторы не являются единственными причинами падения династий, но их влияние, в сочетании с социально-экономическими проблемами, играет ключевую роль.

Уточнения

Дина́стия (от греч. δῠναστεία — власть, господство) — род, дом, говоря о государе или поколении, из которого вышло несколько последовательно царствовавших лиц, ряд царствующих, вообще правящих лиц из одного дома, от одного родоначальника, в монархических государствах последовательность монархов из одного рода, семьи, сменявших друг друга на престоле по праву наследования, например, Романовы в России, Габсбурги в Австро-Венгрии, Валуа и Бурбоны во Франции.

Измене́ние кли́мата — колебания климата Земли в целом или отдельных её регионов с течением времени, выражающиеся в статистически достоверных отклонениях параметров погоды от многолетних значений за период времени от десятилетий до миллионов лет.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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