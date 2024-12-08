Генетический анализ опроверг лабораторное происхождение COVID-19

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Вирусолог Ши Чжэнли, фигурантка теории о лабораторном происхождении COVID-19, представила данные, подтверждающие отсутствие в её лаборатории образцов, связанных с вирусом SARS-CoV-2.

Фото: Freepik by freepik is licensed under piublic domain COVID-19

На конференции в Японии она заявила, что среди 56 новых коронавирусов, собранных в южном Китае с 2004 по 2021 годы, нет ближайших родственников вируса, вызвавшего пандемию.

Ши, ранее возглавлявшая исследования коронавирусов в Уханьском институте вирусологии, столкнулась с обвинениями в утечке вируса. Однако проведённый анализ подтверждает её утверждения: ни один из изученных образцов не имеет тесной генетической связи с SARS-CoV-2. Ближайшие к нему вирусы ранее обнаружили в Лаосе и провинции Юньнань, Китай.

Уточнения

COVID-19 (аббр. от англ. COronaVIrus Disease 2019 — коронави́русная инфе́кция 2019 года, рус. кови́д), ранее коронавирусная инфекция 2019-nCoV — потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV).



Лаборатория (средн. лат. laboratorium, от laboro «работаю») — оборудованное помещение, приспособленное для научных опытов и исследований: химических, физических, технических, механических, физиологических, психологических и других.

