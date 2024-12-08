Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли

Астрономы сделали удивительное открытие — они обнаружили крупнейший резервуар воды во Вселенной. Его объем в 140 000 миллиардов раз превышает объем всех земных океанов.
Этот гигантский водный запас расположен в 12 миллиардах световых лет от Земли, вокруг квазара APM 08279+5255, который содержит сверхмассивную черную дыру массой, превышающей солнечную в 20 миллиардов раз.
Резервуар выделяется своими уникальными свойствами: его температура достигает -63 °C (это в пять раз теплее, чем в обычных галактических условиях), а плотность в 10-100 раз выше средней. Ученые предполагают, что водяной пар из этого резервуара может сыграть ключевую роль в росте черной дыры, увеличив её массу в шесть раз.
Это открытие показывает, что вода гораздо более распространена в космосе, чем считалось ранее. Астрономы уже наблюдали её в межзвездных облаках, протопланетных дисках, кометах и даже в атмосферах экзопланет.
Эти данные могут дать новые ответы на вопросы о происхождении воды на Земле и возможности существования жизни за её пределами.
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