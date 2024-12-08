Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрономы сделали удивительное открытие — они обнаружили крупнейший резервуар воды во Вселенной. Его объем в 140 000 миллиардов раз превышает объем всех земных океанов.

Фото: Wikipedia by Mathyas Kurmann, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Море

Этот гигантский водный запас расположен в 12 миллиардах световых лет от Земли, вокруг квазара APM 08279+5255, который содержит сверхмассивную черную дыру массой, превышающей солнечную в 20 миллиардов раз.

Резервуар выделяется своими уникальными свойствами: его температура достигает -63 °C (это в пять раз теплее, чем в обычных галактических условиях), а плотность в 10-100 раз выше средней. Ученые предполагают, что водяной пар из этого резервуара может сыграть ключевую роль в росте черной дыры, увеличив её массу в шесть раз.

Это открытие показывает, что вода гораздо более распространена в космосе, чем считалось ранее. Астрономы уже наблюдали её в межзвездных облаках, протопланетных дисках, кометах и даже в атмосферах экзопланет.

Эти данные могут дать новые ответы на вопросы о происхождении воды на Земле и возможности существования жизни за её пределами.

Уточнения

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H 2 O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.



Светово́й год (обозначение на русском языке: св. год; международное: ly) — единица измерения расстояния в астрономии, равная расстоянию, которое электромагнитные волны (свет) проходят в вакууме, не испытывая влияния гравитационных полей, за один юлианский год.

