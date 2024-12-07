Исследование китайских ученых подтвердило ужасы медицинских экспериментов, проводившихся японским подразделением 731 во времена Второй мировой войны.
В пробах почвы, взятых на месте бывшей лаборатории этого подразделения в Северо-Восточном Китае, обнаружены следы Bacillus anthracis — бактерии, вызывающей смертельное заболевание антракс. Анализ показал, что бактерия имеет искусственное происхождение, что указывает на разработку биологического оружия.
Ученые связывают эти находки с историческими документами, подтверждая факт использования антракса в жестоких экспериментах на людях. Это усиливает опасения относительно долговременного воздействия подобных агентов на здоровье и окружающую среду. Важную роль в исследовании сыграла микробная криминалистика, позволяющая не только изучать угрозы прошлого, но и предупреждать их возможные последствия.
Отдельно отмечено, что деятельность подразделения 731 долгое время оставалась засекреченной, а имунитет, предоставленный американскими властями японским медикам, позволил скрыть многие факты.
Экспериме́нт (от лат. experimentum — проба, опыт) — процедура, выполняемая для поддержки, опровержения или подтверждения гипотезы или теории.
Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.
Чтобы банный веник стал мягким и полезным, его нужно правильно запарить. Узнайте лучшие методы для дубовых, липовых и эвкалиптовых веников.