Жуткие эксперименты над людьми в Японии в XX веке нашли подтверждение

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование китайских ученых подтвердило ужасы медицинских экспериментов, проводившихся японским подразделением 731 во времена Второй мировой войны.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Анализ мочи

В пробах почвы, взятых на месте бывшей лаборатории этого подразделения в Северо-Восточном Китае, обнаружены следы Bacillus anthracis — бактерии, вызывающей смертельное заболевание антракс. Анализ показал, что бактерия имеет искусственное происхождение, что указывает на разработку биологического оружия.

Ученые связывают эти находки с историческими документами, подтверждая факт использования антракса в жестоких экспериментах на людях. Это усиливает опасения относительно долговременного воздействия подобных агентов на здоровье и окружающую среду. Важную роль в исследовании сыграла микробная криминалистика, позволяющая не только изучать угрозы прошлого, но и предупреждать их возможные последствия.

Отдельно отмечено, что деятельность подразделения 731 долгое время оставалась засекреченной, а имунитет, предоставленный американскими властями японским медикам, позволил скрыть многие факты.

Уточнения

Экспериме́нт (от лат. experimentum — проба, опыт) — процедура, выполняемая для поддержки, опровержения или подтверждения гипотезы или теории.



Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.

