Антарктида зеленеет: мхи начали захват ледяных территорий

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Антарктида переживает беспрецедентные изменения под влиянием глобального потепления.

Фото: Flickr by Jason Auch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горы Гамбурцева в Антарктиде

Согласно исследованию, опубликованному в Nature Geoscience, за последние 35 лет территория, покрытая растительностью на Антарктическом полуострове, увеличилась более чем в 10 раз. В 1986 году растительность занимала всего 0,86 квадратного километра, тогда как к 2021 году её площадь достигла почти 12 квадратных километров. Основную роль в этом процессе играют мхи и лишайники, которые адаптируются к новым условиям на освободившихся ото льда территориях.

Главной причиной этих изменений является быстрое потепление на Антарктическом полуострове, который является одним из самых быстро нагревающихся регионов на Земле. Температура здесь растет, ледники тают, а территория, свободная от морского льда, увеличивается. Это создаёт условия для распространения пионерных видов растений, таких как мхи, которые подготавливают почву для дальнейшего заселения другими видами.

Однако растущая зелёная зона Антарктиды вызывает опасения. Учёные предупреждают, что распространение растительности может повлиять на хрупкую экосистему региона, вытесняя местные виды и нарушая биоразнообразие. Кроме того, человеческая деятельность, в частности туризм, увеличивает риск заноса инвазивных видов, что усугубляет проблему.

Уточнения

Антаркти́да (от греч. anti — против и arktos — Медведица, отсюда вообще — север) — континент, расположенный на самом юге Земли.



Моховидные или Мхи, или Настоящие мхи, или Бриофиты (лат. Bryophyta), — отдел высших растений, насчитывающий около 13 тысяч видов, объединённых в более чем 900 родов и около 100 семейств (общее число всех мохообразных, включая Печёночные мхи и Антоцеротовые мхи, составляет около 20 000 видов).

