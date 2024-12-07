Обычный USB-C кабель может стать оружием в руках хакеров

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Компания Lumafield с помощью промышленного КТ-сканера исследовала USB-C кабель O. MG Elite, созданный для тестирования проникновения в системы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Хакер

Внутри кабеля обнаружены скрытые активные электронные компоненты, включая антенну и микроконтроллер с дополнительным чипом, спрятанным под основным. Эти элементы делают кабель потенциальным инструментом для захвата управления устройствами, поддерживая функции, такие как кейлоггинг, инъекция команд и геофенсинг.

Особенность конструкции позволяет кабелю легко обходить стандартные системы проверки, например, обычные 2D-рентгеновские сканеры. Это подчеркивает растущие риски атак через цепочку поставок, когда вредоносные компоненты могут быть встроены в повседневные устройства на этапах производства.

Эксперты рекомендуют избегать использования неизвестных кабелей и публичных USB-портов для зарядки, чтобы защититься от возможного взлома. Тем не менее, высокая цена подобных кабелей делает их мало доступными для массового распространения.

Уточнения

Ха́кер (англ. hacker, от to hack — обтёсывать, делать зарубку) — многозначный термин в области вычислительной техники и программирования.



Ка́бель (вероятно, через нем. Kabel или нидерл. kabel из фр. câble, от лат. capulum «аркан») — один из видов линий передачи, устройство для передачи электромагнитной энергии или сигналов от одного объекта к другому.

