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Обычный USB-C кабель может стать оружием в руках хакеров

1:10
Наука

Компания Lumafield с помощью промышленного КТ-сканера исследовала USB-C кабель O. MG Elite, созданный для тестирования проникновения в системы.

Хакер
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Хакер

Внутри кабеля обнаружены скрытые активные электронные компоненты, включая антенну и микроконтроллер с дополнительным чипом, спрятанным под основным. Эти элементы делают кабель потенциальным инструментом для захвата управления устройствами, поддерживая функции, такие как кейлоггинг, инъекция команд и геофенсинг.

Особенность конструкции позволяет кабелю легко обходить стандартные системы проверки, например, обычные 2D-рентгеновские сканеры. Это подчеркивает растущие риски атак через цепочку поставок, когда вредоносные компоненты могут быть встроены в повседневные устройства на этапах производства.

Эксперты рекомендуют избегать использования неизвестных кабелей и публичных USB-портов для зарядки, чтобы защититься от возможного взлома. Тем не менее, высокая цена подобных кабелей делает их мало доступными для массового распространения.

Уточнения

Ха́кер (англ. hacker, от to hack — обтёсывать, делать зарубку) — многозначный термин в области вычислительной техники и программирования.

Ка́бель (вероятно, через нем. Kabel или нидерл. kabel из фр. câble, от лат. capulum «аркан») — один из видов линий передачи, устройство для передачи электромагнитной энергии или сигналов от одного объекта к другому.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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