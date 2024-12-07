Учёные обнаружили на обратной стороне Луны потухшие вулканы

1:02 Your browser does not support the audio element. Наука

Китайские учёные смогли изучить малоизвестную часть обратной стороны Луны, сообщает Zakon. kz. Это стало возможным благодаря доставленным на Землю образцам грунта, которые были собраны летом 2024 года китайской межпланетной станцией "Чанъэ-6" в южной части бассейна Аполлон.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrea Ripamonti, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Луна

Анализ грунта позволил определить точный возраст пород и установить, что в прошлом на обратной стороне Луны происходили интенсивные вулканические извержения.

Первые фотографии обратной стороны Луны были сделаны советской станцией "Луна-3" в октябре 1959 года. Эти изображения позволили создать первую карту ранее неизвестной области Луны и первый лунный глобус.

Кроме того, китайские учёные обнаружили, что вулканическая активность на Луне продолжалась дольше, чем предполагалось ранее, и не ограничилась только первыми сотнями миллионов лет после её образования.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли. Самый близкий к Солнцу спутник планеты, так как у ближайших к Солнцу планет (Меркурия и Венеры) их нет.

