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В Турции обнаружен саркофаг, в котором могли находиться мощи Святого Николая

2:32
Наука

На территории церкви Святого Николая в Демре, Анталия, обнаружен саркофаг, предположительно принадлежащий Святому Николаю, известному миру как Санта-Клаус.  Об этом уведомило турецкое агентство DHA

Святой Николай
Фото: Wikimedia Commons by Anirina, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Святой Николай

Находка вызвала большой интерес среди учёных и верующих. Руководитель раскопок, доцент кафедры истории искусств Эбру Фатма Финдык (Ebru Fatma Fındık), сообщила, что саркофаг был найден под двумя метрами ила и песка, оставшимися после древнего цунами. Это открытие усиливает предположения, что Святой Николай был похоронен в некрополе рядом с церковью.

Саркофаг был найден в ходе буровых работ в южной части двора церкви. Учёные отмечают, что артефакт выполнен из местного известняка и имеет простую форму с двускатной крышкой. Исследователи предполагают, что саркофаг мог быть скрыт под слоем грунта в результате природных катастроф, таких как наводнения или землетрясения, что помогло ему сохраниться в отличном состоянии.

Церковь Святого Николая, построенная в VI веке и перестроенная после землетрясений, имеет большую значимость для христиан, особенно для православных. Она ежегодно привлекает тысячи паломников и туристов.

Согласно историческим источникам, Святой Николай, родившийся в Патаре и ставший епископом Миры, умер 6 декабря 365 года. Его захоронение в этом месте документировано письменными свидетельствами и поддерживается археологическими данными.

Сейчас учёные продолжают раскопки, чтобы изучить саркофаг и подтвердить его принадлежность к Святому Николаю. Ожидается, что на поверхности артефакта может быть обнаружена надпись, которая даст точные сведения о его владельце. В церкви также были найдены мозаики и фрески, связанные с жизнью Святого Николая. Эти открытия имеют важное значение для историков и богословов.

Церковь Святого Николая, преобразованная в мемориальный музей, ежегодно становится местом притяжения более 500 тысяч православных паломников. Она славится фресками, изображающими сцены из жизни святого, и мраморным саркофагом, который традиционно считается его могилой. Каждый год 6 декабря здесь проводится месса в память о Святом Николае.

Уточнения

Никола́й Чудотво́рец; Николай Уго́дник; Николай Мирлики́йский; Святи́тель Николай (греч. Άγιος Νικόλαος — «святой Николай»; около 270 года, Патара, Ликия — около 345 года, Миры, Ликия) — святой в исторических церквях, архиепископ Мир Ликийских (Византия).

Ми́ра Миры Ликийские (греч. Μύρα) — древний город в Ликии, на реке Андрак, у впадения которой в Средиземное море находилась гавань Андриаке. На его месте построен город Демре, или Кале (провинция Анталья).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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