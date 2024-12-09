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Будущее под угрозой: учёные о смертности из-за загрязнения воздуха

1:33
Наука

Учёные из Института химической экологии Общества Макса Планка (MPICE) представили прогноз, вызывающий серьёзные опасения. Согласно их расчётам, смертность, вызванная изменением климата и загрязнением воздуха, будет только расти, угрожая жизням миллионов людей к концу XXI века.

Гроза
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
Гроза

Исследование проводилось с использованием компьютерного моделирования. В основу анализа легли данные о глобальном изменении температуры и уровнях загрязнения воздуха с 2000 года.

Итоги впечатляют своей мрачностью: если нынешние тенденции сохранятся, до 30 миллионов человек могут погибнуть в результате этих факторов к 2100 году.

Институт химии Макса Планка в Майнце привёл ещё более конкретные цифры: ежегодная смертность из-за этих факторов может достичь 19,5 миллиона человек. Это означает, что загрязнение воздуха способно увеличить смертность в пять раз, а климатические изменения — в семь.

Однако среди тревожных данных нашлось место и для лучика надежды. Прогнозы показывают, что около 20 % населения Земли смогут адаптироваться к экстремальным температурным условиям, которые станут нормой к концу столетия.

Несмотря на это, угроза остаётся значительной, требуя активных действий для сокращения вредных выбросов и замедления темпов глобального потепления.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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