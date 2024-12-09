Неудачные контакты: чем закончились эксперименты по поиску внеземной жизни

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Существуют ли инопланетные цивилизации? Вероятнее всего, да. Одни учёные предполагают, что представители внеземного разума уже посещали нашу планету или даже живут среди нас. Другие уверены, что формы жизни в других уголках Вселенной могут быть настолько отличными от земных, что мы пока просто не в состоянии их распознать.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky Космос

Обе стороны сходятся в одном: поиск контактов с братьями по разуму продолжается, хоть пока и безуспешно.

Сайт nplus1. ru приводит фрагменты из книги историка космонавтики Антона Первушина "Наука о чужих. Как учёные объясняют возможность жизни на других планетах". В своей работе автор рассказывает, как менялись представления об обитателях других миров и какие гипотезы о внеземной жизни выдвигались на протяжении веков.

Радиоволны и поиск контакта

Ещё в начале XX века учёные активно обсуждали, могут ли радиосигналы преодолевать ионосферный слой Кеннели — Хевисайда. Позже выяснилось, что короткие и ультракороткие радиоволны могут это сделать. Прорывом стала демонстрация американского инженера Эдвина Армстронга в 1935 году: он показал систему частотной модуляции, работающую на длине волны 2,5 метра.

Военные годы стали важным этапом для радиоастрономии. В январе 1946 года в рамках эксперимента "Диана" специалисты Лаборатории сигналов Эванса доказали, что ультракороткие волны могут проникать через ионосферу и отражаться от Луны. Это открытие стало базой для дальнейших исследований радиосигналов.

В это же время радиоастрономы обнаружили, что космос буквально излучает сигналы. Так, в 1932 году Карл Янский зафиксировал мощное радиоизлучение из центра Галактики. Позже радиолюбитель Грот Ребер построил первый радиотелескоп, а его исследования продолжили профессиональные астрономы, такие как Ян Оорт.

Идеальная частота для внеземного диалога

Учёные полагали, что разумные цивилизации тоже используют радиоволны для поиска контакта. Оптимальной для этого считалась линия водорода с длиной волны 21,1 сантиметра — водород самый распространённый элемент во Вселенной. Исследователи предложили прослушивать радиосигналы от ближайших звёзд, таких как Тау Кита, Эпсилон Эридана и Эпсилон Индейца.

В 1960 году в Национальной радиоастрономической обсерватории США стартовал проект "Озма". Его руководитель Фрэнк Дрейк решил сконцентрироваться на сигналах с узкой полосой частот от Тау Кита и Эпсилон Эридана. Несмотря на отсутствие результатов при первых попытках, учёным удалось поймать аномальный сильный сигнал.

Он оказался последовательным и упорядоченным, что заставило исследователей предположить его искусственное происхождение. Однако вскоре выяснилось, что сигнал имел земное происхождение — его источником оказался самолёт, участвовавший в другой научной программе.

Проект "Озма" завершился через несколько месяцев, но его идеи заложили основу для последующих экспериментов по поиску внеземного разума.

Уточнения

Косми́ческое простра́нство ко́смос (др.-греч. κόσμος - "упорядоченность", "порядок") — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел.

