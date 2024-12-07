Российские учёные нашли белок для лечения тромбозов

2:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские учёные из МФТИ и ФНКЦ ФХМ им. Ю. М. Лопухина ФМБА расшифровали геном медицинской пиявки и изучили состав её слюны. В ходе работы был обнаружен ранее неизвестный белок, который может стать более безопасной и эффективной альтернативой современным лекарствам для профилактики и лечения тромбоза.

Фото: Bush leech by Doug Beckers, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кустовая пиявка найдена на центральном побережье, к северу от Сиднея

Открытие прокладывает путь к созданию новых препаратов, способных существенно улучшить медицинские практики, сообщает портал Наука.рф.

Медицинская пиявка, известная как Hirudo medicinalis, выделяет секрет слюнных желёз, содержащий более 100 биологически активных веществ. Одним из самых изученных является гирудин — антикоагулянт, который замедляет свёртывание крови и используется для предотвращения образования тромбов. Однако до сих пор не все вещества в составе слюны пиявки были идентифицированы.

Новый белок, найденный в слюне, получил название "цистеин-богатый антикоагулянт медицинской пиявки" благодаря высокому содержанию цистеина. Учёные выяснили, что он обладает гораздо более мощным антикоагулянтным эффектом, чем гирудин. В лабораторных условиях исследователи сравнили его влияние на свёртываемость крови, и оказалось, что при концентрации 20 мкМ время свёртывания увеличивается в 10 раз по сравнению с контрольным образцом.

Дальнейшие исследования показали, что новый белок, подобно гирудину, подавляет активность тромбина — ключевого фермента свёртывания крови. Более того, он, вероятно, влияет и на другие ферменты, такие как фактор Xa, что делает его более универсальным в применении.

Для выделения и изучения белка учёные применили современные методы генной инженерии: его синтезировали в клетках кишечной палочки, а затем очищали с использованием металл-хелатной хроматографии. Это позволило получить высокоочищенный белок для тестов.

Результаты исследования открывают перспективы создания новых лекарств, направленных на профилактику и лечение тромбозов. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, а итоги опубликованы в научном журнале Biochemical and Biophysical Research Communications.

Уточнения

Тромбо́з (новолат. thrombōsis «свёртывание» ← др.-греч. θρόμβος «сгусток») — процесс прижизненного формирования внутри кровеносных сосудов свёртков крови (тромбов), препятствующих свободному току крови.



Пия́вки (лат. Hirudinea) — подкласс кольчатых червей из класса поясковых (Clitellata). Большинство представителей обитают в пресных водоёмах.

