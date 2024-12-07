Сигнал для глубин космоса: НАСА устанавливает новый стандарт космической связи

В рамках усилий по расширению границ космической связи NASA достигла значительного прорыва, успешно передав лазерное сообщение с расстояния, превышающего 16 миллионов километров. Этот эксперимент имеет решающее значение для развития технологий, способных передавать данные на огромные расстояния, что крайне важно для исследования межпланетного пространства.

Фото: Wikipedia by NASA/JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Штаб NASA

Космический корабль Psyche, оснащенный передовой технологией оптической связи, стал ключевым игроком в этом прорыве. В ноябре 2023 года он продемонстрировал возможность использования лазеров для передачи данных на расстояние, примерно в 40 раз превышающее расстояние между Землей и Луной.

Миссия началась с запуска эксперимента по оптической связи в дальнем космосе (Deep Space Optical Communications Experiment, DSOC), целью которого было проверить осуществимость передачи данных с помощью инфракрасного лазера. Сигнал был отправлен со спутника на телескоп Хейла в Паломарской обсерватории Калифорнийского технологического института в Сан-Диего, Калифорния.

Эксперимент DSOC является одним из ключевых компонентов зонда Psyche, запущенного в октябре 2023 года на борту ракеты SpaceX Falcon Heavy. Основная цель миссии - изучение состава металлического астероида, вращающегося между Марсом и Юпитером, а также демонстрация технологии связи за пределами Луны.

Уточнения

Инфракра́сное излуче́ние — электромагнитное излучение, занимающее спектральную область между красным концом видимого света и микроволновым радиоизлучением.

