Сигнал для глубин космоса: НАСА устанавливает новый стандарт космической связи

В рамках усилий по расширению границ космической связи NASA достигла значительного прорыва, успешно передав лазерное сообщение с расстояния, превышающего 16 миллионов километров. Этот эксперимент имеет решающее значение для развития технологий, способных передавать данные на огромные расстояния, что крайне важно для исследования межпланетного пространства.
Космический корабль Psyche, оснащенный передовой технологией оптической связи, стал ключевым игроком в этом прорыве. В ноябре 2023 года он продемонстрировал возможность использования лазеров для передачи данных на расстояние, примерно в 40 раз превышающее расстояние между Землей и Луной.
Миссия началась с запуска эксперимента по оптической связи в дальнем космосе (Deep Space Optical Communications Experiment, DSOC), целью которого было проверить осуществимость передачи данных с помощью инфракрасного лазера. Сигнал был отправлен со спутника на телескоп Хейла в Паломарской обсерватории Калифорнийского технологического института в Сан-Диего, Калифорния.
Эксперимент DSOC является одним из ключевых компонентов зонда Psyche, запущенного в октябре 2023 года на борту ракеты SpaceX Falcon Heavy. Основная цель миссии - изучение состава металлического астероида, вращающегося между Марсом и Юпитером, а также демонстрация технологии связи за пределами Луны.
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