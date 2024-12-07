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Редкий цвет северного сияния в Японии озадачил учёных

1:15
Наука

11 мая 2024 года жители японских островов Хонсю и Хоккайдо стали свидетелями редкого природного явления — северного сияния необычного голубого оттенка.

Северное сияние
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Северное сияние

Обычно на низких широтах такое явление имеет красный цвет из-за свечения атомов кислорода, однако в этот раз оно удивило ученых своей необычной окраской. Явление охватило территорию протяженностью 1200 километров и располагалось на высотах от 400 до 900 километров, повторяя магнитные линии Земли, что наблюдается впервые.

Исследование проводили ученые из Университета Нагоя совместно с коллегами из Шведского института космической физики. По одной из гипотез, голубой оттенок северного сияния мог быть вызван ионами азота, ускоренными под воздействием неизвестного механизма.

Профессор Казуо Сиокава отметил, что данное наблюдение указывает на наличие неизвестного процесса в атмосфере, который требует дальнейшего изучения.

Исследование подобных явлений поможет углубить понимание процессов, происходящих в верхних слоях атмосферы и влияющих на магнитные бури.

Уточнения

Полярное сияние северное сияние (aurora borealis), южное сияние (aurora australis), аврора (aurora), устар. «па́зори» — атмосферное оптическое явление, свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планет, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.

Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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