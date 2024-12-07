В горах Крыма нашли доселе неизвестный город скифов

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Археологи обнаружили в юго-восточном Крыму, на горном массиве Кубалач, ранее неизвестный город с крепостью поздних скифов, существовавший около 800 лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Новый Свет, Крым. Гора Сокол (Куш-Кая). Рифовый массив юрского периода, органического происхождения.

Исследования показали, что крепость, названная Мелек, была мощным укреплением, способным вместить до 100 человек, с многоэтажными башнями и хорошо сохранившимися оборонительными сооружениями. Однако она была покинута вследствие нападений, о чем свидетельствуют следы пожаров и разрушений.

Ученые предполагают, что поселения поздних скифов на Кубалаче имели стратегическое значение, расположившись на перекрестке торговых маршрутов. Регион был густонаселенным и, возможно, являлся центром скотоводства, торговли и ремесел. В ходе раскопок обнаружено более 5 тысяч артефактов, включая предметы античного происхождения, такие как римская посуда, монеты и украшения, что свидетельствует об активной торговле, сообщает ТАСС.

За последние пять лет археологи выявили около 10 поселений в этом районе, что может изменить представления о позднескифском периоде истории Крыма.

Основные исследования на Кубалаче начались в 2015 году, и их результаты подтверждают уникальное культурное значение этого региона.

Уточнения

Ски́фы (др.-греч. Σκύθης, Σκύθαι, самоназвание: Skolot) — древний кочевой ираноязычный народ, существовавший в VIII в. до н. э. — IV в. н. э..



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