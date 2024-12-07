Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фуры с мандаринами из Абхазии вновь поехали в Россию
Как удары и повреждения влияют на шины
Не режьте, а рвите: секреты сбора листьев алоэ вера
Только это не помешает при перелёте в тёплые страны из русской зимы
Названа ошибка, которую совершает множество женщин, мечтающих избавиться от жира на животе
Как сохранить зубы здоровыми: простые советы стоматологов
Как удалить пятна от воды на деревянном полу? Этот способ решит проблему за ночь!
Поменяйте порядок слоёв в селёдке под шубой и добавьте секретный ингредиент, и блюдо заиграет по-новому
Женщина год терпела боль в ухе, а потом впала в кому

В горах Крыма нашли доселе неизвестный город скифов

1:22
Наука

Археологи обнаружили в юго-восточном Крыму, на горном массиве Кубалач, ранее неизвестный город с крепостью поздних скифов, существовавший около 800 лет.

Новый Свет, Крым. Гора Сокол (Куш-Кая). Рифовый массив юрского периода, органического происхождения.
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Новый Свет, Крым. Гора Сокол (Куш-Кая). Рифовый массив юрского периода, органического происхождения.

Исследования показали, что крепость, названная Мелек, была мощным укреплением, способным вместить до 100 человек, с многоэтажными башнями и хорошо сохранившимися оборонительными сооружениями. Однако она была покинута вследствие нападений, о чем свидетельствуют следы пожаров и разрушений.

Ученые предполагают, что поселения поздних скифов на Кубалаче имели стратегическое значение, расположившись на перекрестке торговых маршрутов. Регион был густонаселенным и, возможно, являлся центром скотоводства, торговли и ремесел. В ходе раскопок обнаружено более 5 тысяч артефактов, включая предметы античного происхождения, такие как римская посуда, монеты и украшения, что свидетельствует об активной торговле, сообщает ТАСС.

За последние пять лет археологи выявили около 10 поселений в этом районе, что может изменить представления о позднескифском периоде истории Крыма.

Основные исследования на Кубалаче начались в 2015 году, и их результаты подтверждают уникальное культурное значение этого региона.

Уточнения

Ски́фы (др.-греч. Σκύθης, Σκύθαι, самоназвание: Skolot) — древний кочевой ираноязычный народ, существовавший в VIII в. до н. э. — IV в. н. э..

Го́ры (горные системы) — сильно расчленённые части суши, значительно, на 500 метров и более, приподнятые над прилегающими равнинами.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк
Шоу-бизнес
Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк Аудио 
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата
Наука и техника
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата Аудио 
Рецепт самых полезных драников озвучил доктор Мясников
Еда и рецепты
Рецепт самых полезных драников озвучил доктор Мясников Аудио 
Популярное
Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца

Елена Преснякова, бабушка Никиты Преснякова по отцу, рассказала, что её внук в последнее время стал очень закрытым и отдалился от родных.

Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца
Как спасти клубнику от долгоносика: простая схема обработки
Как спасти клубнику от долгоносика: простая схема обработки
Почему шотландские кошки такие злые? Интересные факты
Как приготовить настоящий харчо, который запомнится вам на всю жизнь
Военный бюджет Украины на 2025 год почти не вырастет, но жить лучше не получится Андрей Николаев Отмена итогов президентских выборов ставит перед Румынией вопрос о выживании Любовь Степушова ДБ. Что Сергей Лавров пытался объяснить американцам в интервью Такеру Карлсону Дмитрий Плотников
Сокровища римлян долгое время скрывались в термальных водах Тосканы
Приготовьте самое вкусное песочное печенье, следуя этим кулинарным советам
Лобода призналась в ненависти к Натали и заявила, что у россиян убогий вкус
Лобода призналась в ненависти к Натали и заявила, что у россиян убогий вкус
Последние материалы
Европу накроют сибирские морозы из-за остановки Гольфстрима
В России ритейл пополняет автопарк новыми грузовиками
Выбираем правильные места для встречи Нового года
В НАТО сообщили о необычном способе борьбы с глушением GPS Россией
Что делать, если яблоню объели грызуны? Эффективные методы
Как выбрать солнцезащитные очки для зимы
Декабрьская уборка: как подготовить теплицу к весеннему сезону
Выяснилось, во сколько обходится россиянам приготовление глинтвейна в 2024 году
Потребуется лишь два предмета! Избавьтесь от плесени в ванной всего за одну ночь
В чём польза оливкового масла?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.