Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не режьте, а рвите: секреты сбора листьев алоэ вера
Названа ошибка, которую совершает множество женщин, мечтающих избавиться от жира на животе
Только это не помешает при перелёте в тёплые страны из русской зимы
Как удалить пятна от воды на деревянном полу? Этот способ решит проблему за ночь!
Как сохранить зубы здоровыми: простые советы стоматологов
Поменяйте порядок слоёв в селёдке под шубой и добавьте секретный ингредиент, и блюдо заиграет по-новому
Женщина год терпела боль в ухе, а потом впала в кому
Индия отвергла идею создания единой валюты БРИКС
В России ритейл пополняет автопарк новыми грузовиками

Европу накроют сибирские морозы из-за остановки Гольфстрима

1:17
Наука

Европу ожидают суровые климатические изменения, предупреждают учёные из Утрехтского университета.

Холод, мороз
Фото: Own work by Daniel Schwen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Холод, мороз

Исследования, проведённые под руководством доктора Рене ван Вестена, показывают, что замедление Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC) грозит остановкой Гольфстрима. Эта ключевая океаническая система переносит тепло с экватора на север и напрямую влияет на климат.

Датчики уже фиксируют рекордное снижение скорости течений за последние десять лет. Это может привести к резкому похолоданию в Европе: Лондон рискует столкнуться с температурным спадом до 10 градусов, а в Скандинавии зимой могут стать привычными морозы в 30 градусов.

Серьёзные изменения ожидаются и в других частях света. Южную Африку накроют хронические засухи, в США сельское хозяйство пострадает из-за климатических перекосов, а прибрежные территории по всему миру рискуют оказаться затопленными. Параллельно питьевая вода может стать дефицитным ресурсом.

Учёные предупреждают, что человечество должно готовиться к новым вызовам и предпринимать активные меры для смягчения последствий изменения климата.

Уточнения

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².

Гольфстри́м (от англ. gulf stream — течение из залива) — тёплое морское течение в Атлантическом океане.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Раскрыт секрет успеха певца Шамана: проект с инвестициями
Российский шоу-бизнес
Раскрыт секрет успеха певца Шамана: проект с инвестициями Аудио 
Лобода призналась в ненависти к Натали и заявила, что у россиян убогий вкус
Шоу-бизнес
Лобода призналась в ненависти к Натали и заявила, что у россиян убогий вкус Аудио 
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата
Наука и техника
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата Аудио 
Популярное
Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца

Елена Преснякова, бабушка Никиты Преснякова по отцу, рассказала, что её внук в последнее время стал очень закрытым и отдалился от родных.

Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца
Как спасти клубнику от долгоносика: простая схема обработки
Как спасти клубнику от долгоносика: простая схема обработки
Почему шотландские кошки такие злые? Интересные факты
Как приготовить настоящий харчо, который запомнится вам на всю жизнь
Военный бюджет Украины на 2025 год почти не вырастет, но жить лучше не получится Андрей Николаев Отмена итогов президентских выборов ставит перед Румынией вопрос о выживании Любовь Степушова ДБ. Что Сергей Лавров пытался объяснить американцам в интервью Такеру Карлсону Дмитрий Плотников
Сокровища римлян долгое время скрывались в термальных водах Тосканы
Приготовьте самое вкусное песочное печенье, следуя этим кулинарным советам
Лобода призналась в ненависти к Натали и заявила, что у россиян убогий вкус
Лобода призналась в ненависти к Натали и заявила, что у россиян убогий вкус
Последние материалы
Европу накроют сибирские морозы из-за остановки Гольфстрима
В России ритейл пополняет автопарк новыми грузовиками
Выбираем правильные места для встречи Нового года
В НАТО сообщили о необычном способе борьбы с глушением GPS Россией
Что делать, если яблоню объели грызуны? Эффективные методы
Как выбрать солнцезащитные очки для зимы
Декабрьская уборка: как подготовить теплицу к весеннему сезону
Выяснилось, во сколько обходится россиянам приготовление глинтвейна в 2024 году
Потребуется лишь два предмета! Избавьтесь от плесени в ванной всего за одну ночь
В чём польза оливкового масла?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.