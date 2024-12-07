Европу накроют сибирские морозы из-за остановки Гольфстрима

Европу ожидают суровые климатические изменения, предупреждают учёные из Утрехтского университета.
Исследования, проведённые под руководством доктора Рене ван Вестена, показывают, что замедление Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC) грозит остановкой Гольфстрима. Эта ключевая океаническая система переносит тепло с экватора на север и напрямую влияет на климат.
Датчики уже фиксируют рекордное снижение скорости течений за последние десять лет. Это может привести к резкому похолоданию в Европе: Лондон рискует столкнуться с температурным спадом до 10 градусов, а в Скандинавии зимой могут стать привычными морозы в 30 градусов.
Серьёзные изменения ожидаются и в других частях света. Южную Африку накроют хронические засухи, в США сельское хозяйство пострадает из-за климатических перекосов, а прибрежные территории по всему миру рискуют оказаться затопленными. Параллельно питьевая вода может стать дефицитным ресурсом.
Учёные предупреждают, что человечество должно готовиться к новым вызовам и предпринимать активные меры для смягчения последствий изменения климата.
Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².
Гольфстри́м (от англ. gulf stream — течение из залива) — тёплое морское течение в Атлантическом океане.
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