Европу накроют сибирские морозы из-за остановки Гольфстрима

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Европу ожидают суровые климатические изменения, предупреждают учёные из Утрехтского университета.

Фото: Own work by Daniel Schwen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Холод, мороз

Исследования, проведённые под руководством доктора Рене ван Вестена, показывают, что замедление Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC) грозит остановкой Гольфстрима. Эта ключевая океаническая система переносит тепло с экватора на север и напрямую влияет на климат.

Датчики уже фиксируют рекордное снижение скорости течений за последние десять лет. Это может привести к резкому похолоданию в Европе: Лондон рискует столкнуться с температурным спадом до 10 градусов, а в Скандинавии зимой могут стать привычными морозы в 30 градусов.

Серьёзные изменения ожидаются и в других частях света. Южную Африку накроют хронические засухи, в США сельское хозяйство пострадает из-за климатических перекосов, а прибрежные территории по всему миру рискуют оказаться затопленными. Параллельно питьевая вода может стать дефицитным ресурсом.

Учёные предупреждают, что человечество должно готовиться к новым вызовам и предпринимать активные меры для смягчения последствий изменения климата.

Уточнения

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².



Гольфстри́м (от англ. gulf stream — течение из залива) — тёплое морское течение в Атлантическом океане.

