Идеально сохранившийся меч эпохи викингов найден в польской реке

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука

В Польше был найден уникальный меч эпохи викингов, датируемый IX-X веками. Его обнаружил дайвер и сотрудник Музея армии в Белостоке Щепан Скибицкий во время погружения в реку Супрасль в 2022 году.

Фото: Wikipedia by Maria Plotnikova, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Подводные раскопки

Меч находится в превосходном состоянии, что делает его редким историческим артефактом — в стране известно всего о трёх-четырёх подобных находках.

После извлечения меча специалисты провели длительный процесс консервации и реставрации, который завершился только сейчас. Меч, покрытый минерализованными фрагментами, сохранил органические элементы рукояти. Эксперты предполагают, что он мог быть утерян во время вооруженного конфликта или переправы через реку. Возможно, его владелец погиб, оставив за собой этот артефакт как немого свидетеля своей эпохи.

Теперь меч представлен в постоянной экспозиции Музея армии в Белостоке, где он соседствует с другой редкой находкой, поднятой из реки в 1970-х годах.

Уточнения

Ви́кинги (дат. vikinger, швед. vikingar, норв. vikinger, исл. víkingar, фар. víkingør) — раннесредневековые скандинавские мореходы, совершавшие в VIII—XI веках морские походы от Винланда до Биармии и Северной Африки.



Меч — вид холодного (белого) оружия с прямым клинком, предназначенный для рубящего и колющего ударов.

