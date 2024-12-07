Астрономы обнаружили ключ к разгадке рождения крупнейших галактик

2:36 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрономы утверждают, что близки к разгадке великой тайны формирования крупнейших галактик Вселенной, которая оставалась неразрешённой в течение десятилетий.

Фото: NASA by David Thilker, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Галактика NGC 1546

Исследования, проведённые учеными из Саутгемптонского университета в сотрудничестве с международными партнёрами, выявили новые данные о местах рождения гигантских эллиптических галактик, что может помочь в объяснении их происхождения.

Эти гигантские системы, которые сильно отличаются от нашего Млечного Пути и напоминают по форме раздутые футбольные мячи, давно озадачивали учёных.

Однако теперь, как утверждают исследователи, новое открытие значительно продвинуло нас к пониманию того, как они образовались.

Доктор Аннаграция Пуглизи, соавтор исследования из Саутгемптона, рассказала, что крупнейшие галактики, скорее всего, появились в результате взаимодействий между галактиками и потоками холодного газа в ранней Вселенной.

Слияние двух дисковых галактик привело к тому, что газ, являющийся топливом для звёзд, сконцентрировался в центре, вызвав формирование миллиардов новых звёзд.

Эти космические столкновения произошли около 8-12 миллиардов лет назад, когда Вселенная была на гораздо более активной стадии своего развития.

Исследования под руководством доктора Цин-Хуа Тана из обсерватории Пурпурной горы (Китай) и его коллег позволили сделать это открытие благодаря использованию нового метода изучения света, исходящего от далёких галактик, который помогает определить, как формируются такие гигантские системы.

"Это первое реальное доказательство того, что гигантские галактики, или сфероиды, формируются непосредственно в результате интенсивного звездообразования в их ядре". — комментирует Тан.

Такие процессы происходят намного быстрее, чем в нашем Млечном Пути, с образованием звёзд в 10-100 раз более интенсивно.

Исследователи использовали данные крупнейшего радиотелескопа ALMA в чилийской пустыне Атакама для анализа более 100 формирующих звезды галактик.

Эти данные они дополнительно комбинируют с информацией, полученной с помощью телескопов JWST и Euclid, а также из данных Китайской космической станции.

"Эти новые данные помогут нам более глубоко понять, как формировались ранние галактики, и уточнить наше представление о развитии Вселенной", — добавила Пуглизи.

Уточнения

Гала́ктика (др.-греч. γᾰλαξίας «Млечный Путь» от др.-греч. γάλα, γάλακτος «молоко») — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет. Все объекты в составе галактики участвуют в движении относительно общего центра масс.

