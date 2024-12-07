Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На что обратить внимание при покупке снегоуборщика
5 фактов о кошках, которые заставят вас взглянуть на этих питомцев по-новому
Как банки определяют подозрительные денежные переводы
Избавиться от плесени в ванной можно на раз-два! Вам помогут эти средства
Дубай восстанавливает налог на продажу алкоголя с 1 января 2025 года
Необычный способ приготовления куриной грудки — она запекается, укрытая нежным омлетом
Учёные пересматривают историю Венеры: была ли там вода
Грецкие орехи: сколько можно есть, чтобы избежать неприятностей
Модель скинула 26 кг после родов! Как ей это удалось?

Как поведение шимпанзе может раскрыть секреты человеческого языка и культуры

2:43
Наука

Исследование, проведенное международной командой ученых, предполагает, что некоторые из фундаментальных способностей человеческого языка и технологической культуры могли развиться еще до того, как люди и обезьяны разошлись миллионы лет назад.

Шимпанзе
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Lersch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шимпанзе

На протяжении истории человечества многие наши действия становятся сложными последовательностями, которые требуют организации и понимания взаимосвязей между удалёнными элементами.

Примером такого поведения служат, например, повседневные действия, такие как приготовление чашки чая. Этот процесс состоит из множества шагов, таких как вскипячение воды, наливание в чашку и добавление молока.

Мы планируем последовательность этих действий и гибко корректируем её, когда это необходимо (например, остановившись, чтобы вытереть пролитое молоко). Учёных интересует, является ли способность таким образом организовывать действия уникальной для человека или она также присуща другим приматам.

Для этого исследователи изучили поведение диких шимпанзе в лесу Боссу в Гвинее, где эти животные используют инструменты для раскола орехов. Это поведение считается одним из самых сложных примеров использования инструментов среди диких животных.

Видео, снятые за годы наблюдений, содержат записи более 8000 действий шимпанзе при расколе орехов, что позволило исследовать, как эти действия организуются в последовательности. Учёные обнаружили, что шимпанзе также могут организовывать свои действия не просто как цепочку простых реакций, а в более сложные взаимосвязи.

Например, половина изученных взрослых шимпанзе связывали действия, которые находились на значительно удалённых этапах последовательности, что свидетельствует о наличии планирования и корректировки поведения в процессе выполнения задачи.

Это открытие подтверждает, что фундаментальные элементы организации поведения, которые мы обычно ассоциируем с людьми, могли существовать уже у общих предков людей и шимпанзе, ещё до того, как эти виды разошлись. Результаты исследования также открывают новые вопросы о связи использования инструментов и эволюции языка, ведь и то, и другое требует сложной организации действий.

Как отмечают исследователи, дальнейшие исследования помогут понять, как именно шимпанзе организуют действия, а также выявить особенности этого процесса у разных особей. Важной целью в дальнейшем является исследование, как эти поведенческие структуры формируются у шимпанзе на протяжении жизни.

Уточнения

Шимпанзе́ (лат. Pan) — род из семейства гоминид отряда приматов. Распространены в Западной и Центральной Африке. Живут обычно в группах, состоящих из десяти-двенадцати особей. Выросшие шимпанзе покидают стаю, чтобы создать новую группу. Ночью обезьяны прячутся высоко на деревьях, устраивая себе постель из веток и листьев.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания Аудио 
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Еда и рецепты
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году Аудио 
Как завести двигатель в лютый мороз
Авто
Как завести двигатель в лютый мороз Аудио 
Популярное
Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца

Елена Преснякова, бабушка Никиты Преснякова по отцу, рассказала, что её внук в последнее время стал очень закрытым и отдалился от родных.

Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца
Как спасти клубнику от долгоносика: простая схема обработки
Как спасти клубнику от долгоносика: простая схема обработки
Почему шотландские кошки такие злые? Интересные факты
Лобода призналась в ненависти к Натали и заявила, что у россиян убогий вкус
Военный бюджет Украины на 2025 год почти не вырастет, но жить лучше не получится Андрей Николаев Отмена итогов президентских выборов ставит перед Румынией вопрос о выживании Любовь Степушова ДБ. Что Сергей Лавров пытался объяснить американцам в интервью Такеру Карлсону Дмитрий Плотников
Как приготовить настоящий харчо, который запомнится вам на всю жизнь
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания
Сокровища римлян долгое время скрывались в термальных водах Тосканы
Сокровища римлян долгое время скрывались в термальных водах Тосканы
Последние материалы
Ваш дом станет стильным и уютным! Вот что нужно для этого сделать
Лидер группы Pink Floyd Уотерс заявил, что США привели Украину к катастрофе
Погнали — сегодня бы далеко не уехали на таком авто
Как пища влияет на мозг: продукты, ускоряющие старение
Пора продавать доллары и инвестировать в рубли
Татьяна Лазарева* призналась, что мечтает о возвращении в Россию
Собаки и геомагнитные бури: как понять, что ваш питомец страдает
Худеем на 10 кг с удовольствием: горячие тренировки стали новым трендом
Чем заняться зимой на сочинской Красной Поляне, если вы не катаетесь на лыжах
Как поведение шимпанзе может раскрыть секреты человеческого языка и культуры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.