Как поведение шимпанзе может раскрыть секреты человеческого языка и культуры

2:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное международной командой ученых, предполагает, что некоторые из фундаментальных способностей человеческого языка и технологической культуры могли развиться еще до того, как люди и обезьяны разошлись миллионы лет назад.

Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Lersch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шимпанзе

На протяжении истории человечества многие наши действия становятся сложными последовательностями, которые требуют организации и понимания взаимосвязей между удалёнными элементами.

Примером такого поведения служат, например, повседневные действия, такие как приготовление чашки чая. Этот процесс состоит из множества шагов, таких как вскипячение воды, наливание в чашку и добавление молока.

Мы планируем последовательность этих действий и гибко корректируем её, когда это необходимо (например, остановившись, чтобы вытереть пролитое молоко). Учёных интересует, является ли способность таким образом организовывать действия уникальной для человека или она также присуща другим приматам.

Для этого исследователи изучили поведение диких шимпанзе в лесу Боссу в Гвинее, где эти животные используют инструменты для раскола орехов. Это поведение считается одним из самых сложных примеров использования инструментов среди диких животных.

Видео, снятые за годы наблюдений, содержат записи более 8000 действий шимпанзе при расколе орехов, что позволило исследовать, как эти действия организуются в последовательности. Учёные обнаружили, что шимпанзе также могут организовывать свои действия не просто как цепочку простых реакций, а в более сложные взаимосвязи.

Например, половина изученных взрослых шимпанзе связывали действия, которые находились на значительно удалённых этапах последовательности, что свидетельствует о наличии планирования и корректировки поведения в процессе выполнения задачи.

Это открытие подтверждает, что фундаментальные элементы организации поведения, которые мы обычно ассоциируем с людьми, могли существовать уже у общих предков людей и шимпанзе, ещё до того, как эти виды разошлись. Результаты исследования также открывают новые вопросы о связи использования инструментов и эволюции языка, ведь и то, и другое требует сложной организации действий.

Как отмечают исследователи, дальнейшие исследования помогут понять, как именно шимпанзе организуют действия, а также выявить особенности этого процесса у разных особей. Важной целью в дальнейшем является исследование, как эти поведенческие структуры формируются у шимпанзе на протяжении жизни.

Уточнения

Шимпанзе́ (лат. Pan) — род из семейства гоминид отряда приматов. Распространены в Западной и Центральной Африке. Живут обычно в группах, состоящих из десяти-двенадцати особей. Выросшие шимпанзе покидают стаю, чтобы создать новую группу. Ночью обезьяны прячутся высоко на деревьях, устраивая себе постель из веток и листьев.

