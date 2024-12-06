Древнейший лунный кратер оказался не таким, как представляли учёные

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые Мэрилендского университета пересмотрели форму самого большого и древнего кратера на Луне — бассейна Южный полюс-Эйткен, возраст которого составляет 4 миллиарда лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrea Ripamonti, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Луна

Ранее считалось, что кратер имеет овальную форму из-за удара под острым углом, но новое исследование показывает, что столкновение могло быть более прямым, что объясняет его почти идеально круглую форму.

Используя данные высокого разрешения с лунного орбитального аппарата NASA, исследователи проанализировали более 200 горных образований в кратере. Они обнаружили, что значительные объемы материала, образовавшегося при столкновении, равномерно распределены по поверхности Луны, включая регион Южного полюса. Это открытие имеет ключевое значение для будущих миссий NASA Artemis, так как позволяет астронавтам изучить уникальные образцы пород из мантии и коры Луны.

Новые данные подтверждаются индийским марсоходом Chandrayaan 3, который обнаружил минералы, указывающие на вертикальное столкновение. Это дает ученым ценные сведения о химическом составе Луны и о процессе ее формирования, а также проливает свет на происхождение Солнечной системы. Исследование способствует лучшему пониманию истории Луны и помогает планировать будущие миссии.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли.



Лунным кратером называется чашеобразное углубление в поверхности Луны, имеющее сравнительно плоское дно и окруженное кольцевидным приподнятым валом.

