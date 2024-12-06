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Фантастическое зрелище осветило зимнее небо Хабаровска

1:04
Наука

Жители Хабаровска стали свидетелями необычного атмосферного явления — световых столбов, которые осветили ночное небо.

Световой столб
Фото: transsibinfo.com by Телеграм-канал Тридесятое королевство, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Световой столб

Это редкое природное зрелище наблюдалось в холодный зимний период, когда высокая влажность и низкие температуры создают условия для появления оптических эффектов.

Световые столбы формируются за счёт отражения света мельчайшими ледяными кристаллами, которые плавают в воздухе. Они создают яркие вертикальные полосы, напоминающие гигантские лазеры, особенно эффектно выделяющиеся на фоне ночного неба. Эксперты подчёркивают, что за этим явлением стоит простая физика, но зрелище вызывает ощущение сказки, сообщает transsibinfo.com.

Жители активно делились фотографиями этого удивительного феномена, запечатлев его красоту. Несмотря на мимолётность явления, световые столбы оставили яркие впечатления, сделав зимние будни в Хабаровске по-настоящему волшебными.

Уточнения

Светово́й (или со́лнечный) столб — визуальное атмосферное явление, оптический эффект, который представляет собой вертикальную полосу света, тянущуюся вверх от Солнца во время его заката или восхода (ночью наблюдаются также столбы от Луны, ярких планет или от наземных источников света).

Хаба́ровск — город (с 1880 года) в России, административный центр Хабаровского края.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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