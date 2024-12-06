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Палеонтологи отыскали чудо спустя 200 млн лет и даже дали ему имя

2:48
Наука

Новейшее открытие в палеонтологии подарило миру новый вид древней рептилии, которая провела более 200 миллионов лет под землёй. Эта рептилия, получившая название Threordatoth chasmatos, относится к группе проколофонид — древних ящероподобных животных, живших в триасовом периоде.

Череп проклофона гипсогната
Фото: Wikimedia Commons by GaKaGaMa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Череп проклофона гипсогната

Окаменелости были обнаружены в бывшем карьере Кромхолл на юге Англии, известном своими находками триасовой эпохи. Здесь уже находили планирующих рептилий, ранних родственников динозавров и даже одну из самых древних известных ящериц. Теперь список пополнился новым уникальным видом.

Люк Мид, ведущий автор исследования, объясняет, что Threordatoth напоминал современных рогатых ящериц.

«Скорее всего, эти рептилии были небольшими, с костными шипами на голове и пластинами на теле. Мне нравится представлять, как они бегали по расщелинам юго-западной Англии в поисках растений и насекомых, избегая хищников», — рассказал Мид.

На сегодняшний день найдены только фрагменты челюсти, но они имеют исключительное значение. По словам доцента Марка Джонса, куратора отдела ископаемых рептилий, такие находки редки, так как мелкие кости часто повреждаются ещё до окаменения. Из-за этого изучение проколофонид затруднено.

«Большинство наших находок — это зубы и челюсти. Тем не менее, такие открытия, как Threordatoth chasmatos, помогают нам лучше понять этих животных», — говорит Джонс.

Ключевой особенностью нового вида стали его зубы: у каждого из них три острия, что необычно для проколофонид. Именно эта черта дала рептилии её имя — Threordatoth, что переводится как «трёхконечные зубы». 

Открытие стало возможным благодаря современным методам: учёные удалили породу с помощью слабой кислоты и сканировали кости с использованием компьютерной томографии. Это позволило исследователям обнаружить ряд уникальных черт, таких как гибкость челюсти, которую обеспечивали связки, а не костные соединения.

Проколофониды появились около 260 миллионов лет назад, пережили массовое пермское вымирание и заняли важное место в экосистемах триасового периода. Они отличались адаптациями, которые помогали им перерабатывать различную пищу. Со временем они утратили часть зубов, став более специализированными.

«Threordatoth продвинулся дальше всех в этой специализации: у него было всего по четыре зуба с каждой стороны челюсти, каждый с тремя острыми выступами», — объясняет Мид.

Уточнения

Палеонтоло́гия (от др.-греч. παλαιοντολογία) — наука о жизни, существовавшей до начала голоценовой эпохи или в её начале (примерно 11 700 лет назад), в прошлые геологические периоды.

Procolophonidae  class="ref-info" style="cursor: help;" title="на латинском языке">(лат.) — семейство вымерших небольших рептилий из надсемейства Procolophonoidea подотряда проколофонов (Procolophonia). Известны по черепам размером около 5 см в диаметре.

Триа́совый пери́од (триа́с) — первый геологический период мезозойской эры.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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