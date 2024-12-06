Белок, запускающий гибель клеток, и его роль в болезнях печени

2:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная команда учёных, включая специалистов из России, выявила, что белок р62 может запускать процесс апоптоза (запрограммированной гибели клеток). Это открытие может пролить свет на причины развития таких заболеваний, как неалкогольный стеатогепатит и рак печени. Об этом статья в Наука.рф.

Фото: Wikimedia Commons by Unknown photographer is licensed under Public domain Метастазирование рака молочной железы в печень

Белок р62, накапливающийся в клетках при этих заболеваниях, ранее был известен как участник процессов разрушения и удаления "лишних" белков из клеток. Однако исследование показало, что р62 может влиять на каспазу-2 — фермент, регулирующий жизненный цикл клеток, их гибель и поддержание генома.

Обычно каспаза-2 активируется благодаря взаимодействию с белками PIDD1 и RAIDD. Но биологи из Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН установили, что р62 также способен активировать каспазу-2 или, наоборот, направлять её на разрушение.

Эксперименты показали, что при добавлении цисплатина, вещества, часто используемого в химиотерапии, р62 связывается с про-каспазой-2, активируя фермент и запускает апоптоз. В то же время в других условиях связывание этих молекул предотвращало клеточную гибель.

Высокий уровень белка р62 и его участие в формировании телец Мэллори-Денка особенно характерны для пациентов с неалкогольным стеатогепатитом. Накопление р62 связано с повышением уровня холестерина и жирных кислот в клетках печени, что может объяснить развитие заболевания.

Результаты исследования помогают понять механизмы контроля клеточной гибели при патологических процессах. В работе приняли участие учёные из МГУ, Университета имени Отто фон Герике и Каролинского института. Итоги исследования опубликованы в журнале Cell Death & Disease.

Уточнения

Апопто́з (др.-греч. ἀπόπτωσις «опадание», от ἀπό- + πτῶσις «падение») — регулируемый процесс программируемой клеточной гибели, в результате которого клетка распадается на отдельные апоптотические тельца, ограниченные плазматической мембраной.



Тельца́ Мэ́ллори (Тельца Ма́ллори, тельца Мэ́ллори-Де́нка, MDB, гиалин Мэ́ллори) — микроскопические включения в клетках печени, образующиеся при повреждении промежуточных филаментов цитоскелета.



Стеатогепатит — воспалительный процесс печени на фоне её жирового перерождения.

