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Губительное завершение эры МКС: может ли вывод станции с орбиты привести к экологической катастрофе

1:53
Наука

Международная космическая станция (МКС) неизбежно приближается к завершению своей миссии. Её отсеки периодически подвергаются утечкам воздуха, вызванным микротрещинами в "уставших" металлических элементах, которые со временем усугубляются. В связи с этим NASA планирует увести станцию с орбиты в начале тридцатых годов.

мкс
Фото: https://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/shuttle/sts-119/html/s119e009662.html by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мкс

Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США считают, что риск, связанный с выводом станции из эксплуатации, для Земли минимальный. Однако другие эксперты выражают сомнения. Они отметили, что сгорание крупного металлического объекта и других материалов в атмосфере может привести к выбросу вредных химических веществ, которые могут нанести ощутимый ущерб защитному озоновому слою планеты.

Учёные уже установили, что при сгорании спутников, таких как аппараты Starlink от компании SpaceX, в верхние слои атмосферы могут выбрасываться различные вредные загрязняющие вещества, включая оксиды алюминия. И эта проблема также будет усугубляться за счет большого количества спутников, запускаемых на низкую околоземную орбиту. Все это может способствовать значительному истончению озонового слоя.

Авторы исследования сообщили, что при сгорании спутника массой 250 килограммов образуется около 30 килограммов наночастиц оксида алюминия, которые могут задерживаться в стратосфере до 30 лет.

Таким образом, учитывая внушительные габариты МКС, её влияние на окружающую среду может быть, мягко говоря, гораздо более масштабным. Исследователи только начинают осознавать масштабы потенциальных рисков, связанных с процессом вывода станции с орбиты.

Уточнения

Междунаро́дная косми́ческая ста́нция сокр. МКС (англ. ISS) — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс; эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее время. Совместный международный проект, в котором участвуют 14 стран.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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