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Погодный калейдоскоп: столицу ждут снежные выходные и крепкий мороз

1:45
Наука

Метеорологи прогнозируют существенные изменения погодных условий в столице. Об этом сообщает Москва 24.

Краснодар, снегопад
Фото: Wikimedia Commons by MikSed is licensed under Public domain
Краснодар, снегопад

Согласно данным руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, температура воздуха может опуститься до отметки  -15 °C.

Специалисты сообщают, что предстоящие выходные будут характеризоваться интенсивными осадками в виде снега. Наибольшая интенсивность снегопада ожидается вечером 7 декабря, с продолжением в ночное время 8 декабря.

Метеорологи прогнозируют, что суммарное количество выпавших осадков за выходные может достигнуть 10 сантиметров. Это создаст благоприятные условия для формирования стабильного снежного покрова на территории мегаполиса.

Изначально снегопад спровоцирует незначительное повышение температуры до -2... 0 °C, которая сохранится 9-10 декабря. Впоследствии ожидается постепенное понижение температурных показателей. Пик похолодания придется на завершение недели, когда термометры могут показать -12... -14 °C.

Метеорологи характеризуют грядущую неделю как период нестабильной погоды в столичном регионе. В будние дни также возможны снегопады, но менее интенсивные по сравнению с выходными.

Стоит отметить, что согласно заявлению климатолога ФГБУ "Центральное УГМС" Николая Терешонка, экстремальные морозы в 40 градусов больше не прогнозируются в столице из-за общего повышения глобальной температуры, что может иметь серьезные климатические последствия.

Уточнения

Моро́з — понижение температуры воздуха существенно ниже 0 °C; то же, что холод, заморозки.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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