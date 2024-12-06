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Ученые выяснили, что пищевые добавки Е202, Е203, Е201 безопасны для человека

1:07
Наука

Учёные из Института общей и неорганической химии, названного в честь Н. С. Курнакова РАН, провели исследование известных пищевых добавок — сорбатов.

Горячая еда
Фото: unsplash.com by Prastika Herlianti prastikaher, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Горячая еда

В их число входят сорбат калия (E202), сорбат кальция (E203) и сорбат натрия (E201). Эти вещества применяются в пищевой промышленности для продления срока годности продуктов питания.

Что касается усилителей вкуса, таких как глутаматы (E620-E625), то они считаются безопасными и естественным образом синтезируются в организме, где выполняют функции нейромедиаторов. Тем не менее, избыточное их потребление может сделать еду более привлекательной, что, в свою очередь, может способствовать перееданию, передает "Газета.ru".

Таким образом, безопасность пищевых добавок тесно связана с правильным соблюдением рекомендованных доз и индивидуальной реакцией организма. Чтобы снизить возможные риски, рекомендуется выбирать натуральные продукты и обеспечивать разнообразие в рационе.

Уточнения

Пищевы́е доба́вки — вещества, добавляемые в технологических целях в пищевые продукты в процессе производства, упаковки, транспортировки или хранения для придания им желаемых свойств.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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