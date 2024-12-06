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Сокровища римлян долгое время скрывались в термальных водах Тосканы

1:20
Наука

Археологи сделали сенсационное открытие на месте древнего термального курорта в Сан-Кашано-деи-Баньи, Италия.

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Фото: commons.wikimedia.org by 663highland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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В ходе раскопок в бассейне Баньо-Гранде были найдены бронзовые статуи, в том числе необычные фигуры змей, две золотые короны, ювелирные изделия, тысячи монет и даже неповрежденные яйца. Эти сокровища прекрасно сохранились благодаря теплым водам и минеральным грязям.

Курорт, построенный этрусками во II веке до нашей эры и расширенный в римскую эпоху, был местом поклонения богам и пользовался популярностью у императоров, включая Августа. Здесь бросали подношения, веря в целебные свойства воды, которая, как утверждается, помогала лечить болезни печени, боли лица и способствовала фертильности.

Среди уникальных находок — бородатая бронзовая змея длиной в метр, символизирующая Доброго Духа, и жертвенная фигура мужчины, разрезанная пополам. Археологи под руководством Якопо Таболли продолжают раскопки, которые начались в 2019 году и уже принесли множество сюрпризов.

Все находки будут представлены в музее, открытие которого запланировано на 2026 год.

Уточнения

Геотерма́льный исто́чник (от др.-греч. γαῖα, γῆ — земля и θερμός — «тёплый, горячий») — выход на поверхность подземных вод, нагретых выше +20 °C.

Дре́вний Рим — современное историографическое обозначение римской цивилизации в период от VIII века до н. э. (основание города Рим) до падения Западной Римской империи в V веке, одна из самых развитых цивилизаций древнего мира в Европе, государство античности.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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