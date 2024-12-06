Каменные орудия и огромные зубы: новый вид древнего человека нашли в Китае

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Учёные обнаружили новый вид древнего человека в Китае, названный Homo juluensis, который вымер около 200 тысяч лет назад.

Фото: greekreporter.com by Adam Fagen, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ Древний человек

Исследования на месте находки в Сюйцзяяо выявили останки 16 индивидов с уникальными анатомическими особенностями: крупные черепа, широкие кости черепа и увеличенные зубы. Размеры черепной коробки у Homo juluensis варьировались от 103 до 109 кубических дюймов, что превосходит показатели неандертальцев и современных людей.

Останки сопровождались каменными орудиями, костями животных и другими артефактами, указывающими на адаптивный образ жизни. Эти древние люди умели охотиться, перерабатывать туши животных и создавать одежду из шкур для выживания в суровых климатических условиях.

Исследование предполагает, что Homo juluensis жили небольшими группами, что делало их уязвимыми для климатических изменений и конкуренции с современными людьми. Учёные также обнаружили сходства между Homo juluensis и денисовцами, предположив, что последние могли быть подгруппой нового вида.

Статья, опубликованная в журнале Nature, утверждает, что Homo juluensis появился в результате генетического смешения с ранними людьми.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.



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