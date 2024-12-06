Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стоимость биткойна рухнула на $7 тысяч всего за одну минуту
Потеря аппетита и странное поведение: что делать с больным питомцем
Как понять, что собаке не хватает белка? Чем опасен недостаток мяса в рационе
Новые методы хранения: почему холодильник стал выбором опытных садоводов
Выяснилось, какой суп оказался лидером у заказывающих еду россиян — и это не борщ
Сын Джо Байдена задолжал 300 тысяч долларов и хотел рассчитаться своей картиной
Ледостав, гало, полярное сияние — где можно посмотреть этой зимой в России
Как Nissan Juke попал на банкноту Камбоджи
Как сделать образ дороже с помощью аксессуаров?

В США нашли способ защитить личные данные от китайских хакеров

1:31
Наука

ФБР и Агентство киберзащиты США (CISA) выпустили срочное предупреждение для граждан о необходимости использовать приложения с полной сквозной шифрацией для текстовых сообщений и звонков.

Хакер
Фото: Pexels by Sora Shimazaki, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хакер

Причиной стал масштабный кибершпионский проект Salt Typhoon, связанный с китайскими государственными структурами. В результате атак хакеры получили доступ к данным звонков и сообщений в телекоммуникационных сетях США, что вызвало обеспокоенность среди сенаторов и экспертов по кибербезопасности.

Специалисты отмечают, что стандарт RCS, который должен заменить SMS, пока не обеспечивает полное шифрование между iPhone и Android, что делает коммуникации уязвимыми. Тем временем приложения, такие как Signal и WhatsApp, которые уже поддерживают полное шифрование, рекомендованы для использования в качестве основных средств связи.

На фоне этих угроз эксперты подчеркивают важность регулярного обновления операционных систем, настройки многофакторной аутентификации и отказа от стандартных сообщений в пользу зашифрованных платформ. Сенаторы США планируют слушания по вопросу безопасности телекоммуникационных сетей, чтобы выработать меры защиты от подобных атак.

Несмотря на необходимость шифрования, ФБР настаивает на его "ответственном" использовании, которое включает возможность законного доступа к данным при соблюдении всех правовых процедур.

Уточнения

Ха́кер (англ. hacker, от to hack — обтёсывать, делать зарубку) — многозначный термин в области вычислительной техники и программирования.

Персона́льные данные (сокр. ПДн) или личностные данные — сведения, относящиеся к прямо или косвенно определённому или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных), которые могут быть предоставлены другим лицам.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Когда Луна столкнётся с Землёй
Наука и техника
Когда Луна столкнётся с Землёй Аудио 
Кофе и долголетие: как одна чашка в день продлевает жизнь
Наука и техника
Кофе и долголетие: как одна чашка в день продлевает жизнь Аудио 
Прохор Шаляпин пожаловался на то, что его заставили работать
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин пожаловался на то, что его заставили работать Аудио 
Популярное
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата

День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.

Самый короткий день 2024 года: названа точная дата
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ
Россия сделала умный ход, запретив экспорт важного ресурса
Раскрыт секрет успеха певца Шамана: проект с инвестициями
Подача в СМИ США разговора Герасимова с Брауном указывает на смятение в Пентагоне Любовь Степушова Чарльз и Диана: убийственная любовь Светлана Сметанина Украинская цензура взяла под свой контроль британскую поп- и рок-сцену Сергей Лебедев
Рецепт самых полезных драников озвучил доктор Мясников
Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк
Какие ошибки допускают покупатели подержанных автомобилей
Какие ошибки допускают покупатели подержанных автомобилей
Последние материалы
Потеря аппетита и странное поведение: что делать с больным питомцем
В США нашли способ защитить личные данные от китайских хакеров
Как понять, что собаке не хватает белка? Чем опасен недостаток мяса в рационе
Новые методы хранения: почему холодильник стал выбором опытных садоводов
Выяснилось, какой суп оказался лидером у заказывающих еду россиян — и это не борщ
Сын Джо Байдена задолжал 300 тысяч долларов и хотел рассчитаться своей картиной
Ледостав, гало, полярное сияние — где можно посмотреть этой зимой в России
Как Nissan Juke попал на банкноту Камбоджи
Как сделать образ дороже с помощью аксессуаров?
Черчесов заявил, что не удивлён коррупционному скандалу в российском футболе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.