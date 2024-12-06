В США нашли способ защитить личные данные от китайских хакеров

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

ФБР и Агентство киберзащиты США (CISA) выпустили срочное предупреждение для граждан о необходимости использовать приложения с полной сквозной шифрацией для текстовых сообщений и звонков.

Фото: Pexels by Sora Shimazaki, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хакер

Причиной стал масштабный кибершпионский проект Salt Typhoon, связанный с китайскими государственными структурами. В результате атак хакеры получили доступ к данным звонков и сообщений в телекоммуникационных сетях США, что вызвало обеспокоенность среди сенаторов и экспертов по кибербезопасности.

Специалисты отмечают, что стандарт RCS, который должен заменить SMS, пока не обеспечивает полное шифрование между iPhone и Android, что делает коммуникации уязвимыми. Тем временем приложения, такие как Signal и WhatsApp, которые уже поддерживают полное шифрование, рекомендованы для использования в качестве основных средств связи.

На фоне этих угроз эксперты подчеркивают важность регулярного обновления операционных систем, настройки многофакторной аутентификации и отказа от стандартных сообщений в пользу зашифрованных платформ. Сенаторы США планируют слушания по вопросу безопасности телекоммуникационных сетей, чтобы выработать меры защиты от подобных атак.

Несмотря на необходимость шифрования, ФБР настаивает на его "ответственном" использовании, которое включает возможность законного доступа к данным при соблюдении всех правовых процедур.

Уточнения

Ха́кер (англ. hacker, от to hack — обтёсывать, делать зарубку) — многозначный термин в области вычислительной техники и программирования.



Персона́льные данные (сокр. ПДн) или личностные данные — сведения, относящиеся к прямо или косвенно определённому или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных), которые могут быть предоставлены другим лицам.

