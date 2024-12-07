Учёные пересматривают историю Венеры: была ли там вода

Венеру часто называют злым близнецом Земли, но новое исследование ставит под сомнение это родство.
Учёные из Кембриджского университета предполагают, что на Венере, возможно, никогда не было океанов. Выводы исследования, могут серьёзно изменить подход к поиску внеземной жизни.
Сегодня Венера — экстремально жаркая планета с температурой около 537 градусов по Цельсию, давлением почти в 100 раз выше земного и атмосферой, насыщенной серной кислотой.
Основные теории её формирования делятся на два сценария:
Команда исследователей изучила химический состав атмосферы Венеры и обнаружила, что её вулканы выбрасывают крайне мало воды — не более 6% водяного пара, в то время как земные извержения содержат более 60%.
Это указывает на сухость недр планеты, что согласуется с идеей, что на Венере никогда не было океанов.
"Результаты важны для понимания эволюции планет и подхода к поиску жизни за пределами Земли. Если Венера никогда не была пригодна для жизни, планеты, похожие на неё, становятся менее вероятными кандидатами для поиска внеземной жизни", — говорит Тереза Константину, автор исследования.
Однако многие учёные пока не согласны с таким выводом.
"Для окончательных выводов нужны более убедительные доказательства, например, данные от миссий. Ожидается, что миссия NASA DaVINCI, запланированная на 2030 год, сможет предоставить новую информацию о составе атмосферы и поверхности Венеры", — отмечает Фрэнк Миллс, планетолог.
Понимание природы Венеры играет ключевую роль в исследовании "обитаемых зон" вокруг звёзд. Если Венера оказалась негостеприимной для жизни, это может изменить представление учёных о других потенциально обитаемых планетах.
Вене́ра — вторая по удалённости от Солнца и шестая по размеру планета Солнечной системы, наряду с Меркурием, Землёй и Марсом принадлежащая к семейству планет земной группы. Названа в честь древнеримской богини любви Венеры. По ряду характеристик — например, по массе и размерам — Венера считается «сестрой» Земли. Венерианский год составляет 224,7 земных суток.
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