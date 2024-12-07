Учёные пересматривают историю Венеры: была ли там вода

2:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Венеру часто называют злым близнецом Земли, но новое исследование ставит под сомнение это родство.

Фото: flikr.com by Kevin M. Gill, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Венера

Учёные из Кембриджского университета предполагают, что на Венере, возможно, никогда не было океанов. Выводы исследования, могут серьёзно изменить подход к поиску внеземной жизни.

Сегодня Венера — экстремально жаркая планета с температурой около 537 градусов по Цельсию, давлением почти в 100 раз выше земного и атмосферой, насыщенной серной кислотой.

Основные теории её формирования делятся на два сценария:

"влажный", предполагающий наличие океанов в прошлом.

"сухой", по которому Венера никогда не была пригодна для жизни.

Команда исследователей изучила химический состав атмосферы Венеры и обнаружила, что её вулканы выбрасывают крайне мало воды — не более 6% водяного пара, в то время как земные извержения содержат более 60%.

Это указывает на сухость недр планеты, что согласуется с идеей, что на Венере никогда не было океанов.

"Результаты важны для понимания эволюции планет и подхода к поиску жизни за пределами Земли. Если Венера никогда не была пригодна для жизни, планеты, похожие на неё, становятся менее вероятными кандидатами для поиска внеземной жизни", — говорит Тереза Константину, автор исследования.

Однако многие учёные пока не согласны с таким выводом.

"Для окончательных выводов нужны более убедительные доказательства, например, данные от миссий. Ожидается, что миссия NASA DaVINCI, запланированная на 2030 год, сможет предоставить новую информацию о составе атмосферы и поверхности Венеры", — отмечает Фрэнк Миллс, планетолог.

Понимание природы Венеры играет ключевую роль в исследовании "обитаемых зон" вокруг звёзд. Если Венера оказалась негостеприимной для жизни, это может изменить представление учёных о других потенциально обитаемых планетах.

Уточнения

Вене́ра — вторая по удалённости от Солнца и шестая по размеру планета Солнечной системы, наряду с Меркурием, Землёй и Марсом принадлежащая к семейству планет земной группы. Названа в честь древнеримской богини любви Венеры. По ряду характеристик — например, по массе и размерам — Венера считается «сестрой» Земли. Венерианский год составляет 224,7 земных суток.

