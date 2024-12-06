Земля пережила два удара астероидов: как планета осталась невредимой

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35 миллионов лет назад Земля пережила два столкновения с крупными астероидами, но эти события, вопреки ожиданиям, не привели к долгосрочным изменениям климата.

Фото: noirlab.edu by NOIRLab, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Астероид

Исследование, показало, что, несмотря на разрушительные последствия в краткосрочной перспективе, жизнь на планете быстро вернулась в норму.

Один из астероидов, диаметром 5-8 километров, создал кратер Попигай в Сибири шириной около 100 километров. Второй, размером 3-5 километров, оставил след в Чесапикском заливе в США, образовав кратер диаметром 40-85 километров.

Эти события произошли с разницей в 25 тысяч лет, но не вызвали значительных изменений климата, что удивило исследователей.

По словам, .

"Мы ожидали увидеть изменения, но их не было. Планета, казалось, продолжила существовать, как обычно, анализ изотопов, проведённый на окаменелостях со дна Мексиканского залива, не обнаружил признаков потепления или похолодания", — отметила Бриджит Уэйд, профессор из Университетского колледжа Лондона.

Вместе с этим исследователи обнаружили микроскопические капли кремнезёма, образовавшиеся в момент столкновения. Однако даже такие следы не указывают на серьёзные климатические последствия.

Важное замечание: исследование охватывает временные промежутки в 11 тысяч лет, поэтому краткосрочные изменения, которые могли бы кардинально повлиять на жизнь в течение десятилетий или столетий, остались незамеченными.

Ударные волны, цунами и пожары, вызванные астероидами, в человеческом масштабе времени стали бы катастрофой.

"Мы должны понимать потенциальные угрозы от столкновений с астероидами и развивать программы их предотвращения", — отметила Натали Ченг, соавтор исследования.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца. Астероиды значительно уступают по массе и размерам планетам, имеют неправильную форму и не имеют атмосферы, хотя при этом и у них могут быть спутники. Входят в категорию малых тел Солнечной системы.



