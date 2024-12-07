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Как под километровыми льдами Марса появились скрытые реки и озера

2:12
Наука

Планетологи раскрыли тайну, почему на холодном Марсе существовали реки и озера, несмотря на замерзание вод. В ходе исследований было установлено, что в одно и то же время в древней истории Красной планеты произошли два противоречащих события: массовое замерзание марсианских вод и появление новых водоемов.

Марс
Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Марс

На основе анализа поверхности планеты, в частности кратера Езеро, стало очевидно, что на Марсе когда-то действительно были обширные водные системы.

Для исследований часто выбираются области, относящиеся к нойскому периоду, который считается наиболее благоприятным временем в истории планеты, примерно четыре миллиарда лет назад. В тот период атмосфера была плотной, что могло приводить к выпадению осадков.

Однако около 3,6 миллиарда лет назад началось постепенное превращение Марса в холодный и сухой мир, который наблюдается сегодня. Ученые предполагают, что это связано со снижением наклона оси вращения планеты, влияющего на климатические условия.

Исследования показали, что в переходный период между нойским и гесперийским этапами большая часть вод замерзла, образовав южную полярную шапку. В это время также наблюдалось снижение уровня углекислого газа в атмосфере.

Парадоксально, но именно в этот период начали образовываться речные долины. Для объяснения этого явления учеными была предложена новая версия, согласно которой замерзший углекислый газ защищал марсианскую воду.

По расчетам ученых, "сухой лед" образовал слой толщиной более 600 метров, который предотвращал утечку тепла из недр планеты и создал давление. Моделирование показало, что под этим слоем половина марсианского льда оттаяла, образуя скрытые резервуары.

Вода, просачиваясь на поверхность, образовывала реки длиной до тысячи километров и заполняла гигантскую вмятину от падения астероида, превращаясь в озеро, размером со Средиземное море.

 

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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