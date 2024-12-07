Идеальная форма бокала для пива существует — узнайте, какая

1:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Бразильский ученый и преподаватель продемонстрировал, как физические законы и математические концепции могут быть применены для решения повседневных задач, на примере расчета идеальной формы пивного бокала.

Фото: Wikimedia Commons by Paul Joseph is licensed under Public domain пиво бокалы

Это исследование, проведенное профессором тепловых и гидродинамических наук Клаудио Пеллегрини из Федерального университета Сан-Жуан-дель-Рей, направлено на то, чтобы показать студентам практическое значение физики и математики в реальной жизни.

Известно, что любители пива предпочитают холодные напитки и часто пьют из прозрачных бокалов, чтобы наблюдать за цветом и пеной. Однако такие бокалы быстро нагревают пиво, что ставит перед производителями задачу создания сосудов, способных дольше сохранять прохладу.

В своей статье Пеллегрини сосредоточился на оптимальной форме бокала, не учитывая внешние факторы, такие как тепло от рук или материалы, из которых изготовлены бокалы. Исследование сосредоточено на геометрии сосуда и его влиянии на теплопередачу.

В расчетах использовались бокалы с изолированным основанием, что позволяло анализировать изменения температуры жидкости только сверху и по бокам.

В результате расчетов ученый пришел к выводу, что идеальная форма для пивного бокала — это сосуд с узким основанием и расширяющимся верхом, как, например, бокал-пилснер. Кроме того, Пеллегрини отметил, что оптимальным вариантом для сохранения прохлады пива стал бы граненый стакан объемом до 350 миллилитров, который следует выпивать быстро.

Однако физик подчеркнул, что такое употребление пива в неудобной посуде противоречит самой сути наслаждения напитком.

Уточнения

Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.

