Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простой тест на крахмал: как понять, подходит ли картошка для салата
Даже айтишники в шоке! Зачем маркетплейсы платят курьерам такие огромные зарплаты?
Как капсаицин вызывает слёзы и насморк
Куркума считается лучшей приправой для здоровья
Как восстановить ногти после гель-лака
Как под километровыми льдами Марса появились скрытые реки и озера
Крупные кочаны капусты без химии: это проще, чем кажется
Зачем пить теплую воду перед завтраком: утренняя привычка, которая изменит ваше здоровье
Как кошки манипулируют своими хозяевами? 4 главных способа

Идеальная форма бокала для пива существует — узнайте, какая

1:50
Наука

Бразильский ученый и преподаватель продемонстрировал, как физические законы и математические концепции могут быть применены для решения повседневных задач, на примере расчета идеальной формы пивного бокала.

пиво бокалы
Фото: Wikimedia Commons by Paul Joseph is licensed under Public domain
пиво бокалы

Это исследование, проведенное профессором тепловых и гидродинамических наук Клаудио Пеллегрини из Федерального университета Сан-Жуан-дель-Рей, направлено на то, чтобы показать студентам практическое значение физики и математики в реальной жизни.

Известно, что любители пива предпочитают холодные напитки и часто пьют из прозрачных бокалов, чтобы наблюдать за цветом и пеной. Однако такие бокалы быстро нагревают пиво, что ставит перед производителями задачу создания сосудов, способных дольше сохранять прохладу.

В своей статье Пеллегрини сосредоточился на оптимальной форме бокала, не учитывая внешние факторы, такие как тепло от рук или материалы, из которых изготовлены бокалы. Исследование сосредоточено на геометрии сосуда и его влиянии на теплопередачу.

В расчетах использовались бокалы с изолированным основанием, что позволяло анализировать изменения температуры жидкости только сверху и по бокам.

В результате расчетов ученый пришел к выводу, что идеальная форма для пивного бокала — это сосуд с узким основанием и расширяющимся верхом, как, например, бокал-пилснер. Кроме того, Пеллегрини отметил, что оптимальным вариантом для сохранения прохлады пива стал бы граненый стакан объемом до 350 миллилитров, который следует выпивать быстро.

Однако физик подчеркнул, что такое употребление пива в неудобной посуде противоречит самой сути наслаждения напитком.

Уточнения

Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Собака никогда не мёрзнет — кинолог Константин Карапетьянц объяснил феномен линьки не по сезону
Домашние животные
Собака никогда не мёрзнет — кинолог Константин Карапетьянц объяснил феномен линьки не по сезону Аудио 
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
Садоводство, цветоводство
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани Аудио 
Рецепт самых полезных драников озвучил доктор Мясников
Еда и рецепты
Рецепт самых полезных драников озвучил доктор Мясников Аудио 
Популярное
Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца

Елена Преснякова, бабушка Никиты Преснякова по отцу, рассказала, что её внук в последнее время стал очень закрытым и отдалился от родных.

Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания
Как спасти клубнику от долгоносика: простая схема обработки
Лобода призналась в ненависти к Натали и заявила, что у россиян убогий вкус
Сводка с фронта: ВСУ близки к потере сразу пяти городов, депутаты Рады готовятся бежать из страны Дмитрий Плотников Военный бюджет Украины на 2025 год почти не вырастет, но жить лучше не получится Андрей Николаев Отмена итогов президентских выборов ставит перед Румынией вопрос о выживании Любовь Степушова
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
Почему шотландские кошки такие злые? Интересные факты
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Последние материалы
Как восстановить ногти после гель-лака
Как под километровыми льдами Марса появились скрытые реки и озера
Крупные кочаны капусты без химии: это проще, чем кажется
Зачем пить теплую воду перед завтраком: утренняя привычка, которая изменит ваше здоровье
Идеальная форма бокала для пива существует — узнайте, какая
Как кошки манипулируют своими хозяевами? 4 главных способа
Эксперимент в космосе и когнитивные функции астронавтов на МКС
Как Палермо сочетает древние традиции и современные тренды
Российских пенсионеров осчастливят уже в декабре
Запасаемся картофелем правильно! Вот как хранить овощ, чтобы он не испортился
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.