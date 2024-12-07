Детский мозг против взрослого: кто быстрее закрепляет новые навыки

Распространенное мнение о том, что дети быстрее осваивают новые навыки, оказалось под вопросом. Исследование, проведенное специалистами из Копенгагенского университета, изучило возрастные различия в обучении моторным навыкам. Результаты продемонстрировали сложные особенности, зависящие от возраста и когнитивного развития.
Эксперимент включал 132 участников в возрасте от 8 до 30 лет, которым предлагалось перемещать курсор по экрану компьютера с высокой точностью. Навыки измерялись на разных этапах: сразу после тренировки, через короткий перерыв и спустя 24 часа.
Подростки и взрослые (16-30 лет) быстрее адаптировались к задаче во время тренировки, но на следующий день дети младшего возраста (8-10 лет) показали лучшую способность к закреплению навыков.
Исследование объясняет это особенностями когнитивного развития и ролью сна. Маленькие дети лучше усваивают информацию в ночное время, в то время как взрослые, сталкиваясь с большим количеством задач в течение дня, теряют часть приобретенных навыков.
Результаты могут быть полезны для разработки методик обучения и реабилитации. Предполагается, что понимание этих возрастных различий позволит эффективнее организовать тренировки в спорте, музыке и медицинских программах.
Дети — человек в период детства (мн. ч.).
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