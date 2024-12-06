5000-летние артефакты раскрывают тайну краха ранней цивилизации Месопотамии

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Археологи обнаружили в Ираке глиняные чаши возрастом 5000 лет, которые, как предполагают исследователи, использовались для раздачи еды в обмен на труд.

Фото: Wikipedia by Dr._Colleen_Morgan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Археологические раскопки

Это открытие, сделанное на древнем поселении Шахи-Кора, свидетельствует о первых попытках создать централизованное управление. Тем не менее, это место было заброшено, что может говорить об отказе местных жителей от централизованной власти.

Раскопки показали, что поселение появилось в пятом тысячелетии до нашей эры, а его культурные традиции постепенно изменились под влиянием шумерского города Урука, расположенного значительно южнее.

В Шахи-Коре были найдены уникальные керамические чаши со скошенными краями, которые, по мнению археологов, использовались для подачи пищи. Остатки еды, найденные в чашах, указывают на наличие в рационе мяса, предположительно, из стада, содержавшегося неподалеку.

Несмотря на признаки централизованной организации, поселение было заброшено в конце четвёртого тысячелетия до нашей эры. При этом нет доказательств насилия или катастроф.

Возможно, это указывает на осознанный отказ от централизованного управления в пользу жизни на семейных фермах.

"Находки подтверждают, что развитие ранних обществ не обязательно сопровождалось иерархическими структурами, вместо этого местные сообщества могли находить способы сопротивляться централизованной власти",- отметила Клаудия Глатц, руководитель раскопок и ведущий автор исследования.

Находки в Шахи-Коре предоставляют ценные сведения о развитии ранних обществ, их культурных изменениях и причинах упадка. Но чтобы сделать окончательные выводы, исследователям предстоит изучить ещё больше материалов.

Уточнения

Месопота́мия (др.-греч. Μεσοποταμία, араб. الجزيرة‎ — Эль-Джезира) — историко-географический регион на Ближнем Востоке, Современный Ирак, расположенный в долине двух рек — Тигра и Евфрата, в зоне Плодородного полумесяца; место существования одной из древнейших цивилизаций в истории человечества. В научной литературе встречаются альтернативные обозначения региона — Двуречье и Междуречье.

