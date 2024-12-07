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Питоны оказались самыми общительными змеями

1:41
Наука

Королевские питоны, известные своим скрытным образом жизни, неожиданно продемонстрировали склонность к социальной активности. Эксперименты показали, что, вопреки стереотипам о том, что эти змеи предпочитают одиночество, они стремятся к общению, если есть возможность находиться рядом с сородичами.

Питон
Фото: flickr.com by Everglades NPS, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Питон

В ходе исследования, проведенного учеными из Университета Уилфрида Лорье (Канада), шесть молодых питонов поместили в просторный вольер, где для каждой змеи было предусмотрено отдельное укрытие.

Однако рептилии почти сразу выбрали одно из них и проводили там более 60% времени, свернувшись в общий клубок. Даже после изменения условий эксперимента змеи продолжали искать способы находиться вместе, игнорируя возможность остаться в одиночестве.

Повторные опыты с различными группами змей подтвердили устойчивость этого поведения. Кроме того, было замечено, что питоны часто совместно исследовали территорию, причем самцы проявляли в этом больше активности. Тем не менее, каждый раз змеи возвращались к выбранному укрытию.

Исследователи не исключают, что такая "общительность" могла развиться в результате содержания в неволе, но предполагают, что в природе подобное поведение также возможно. Например, питоны могли покидать общий "дом" ради охоты, а затем снова собираться вместе.

Эксперимент вызвал интерес среди специалистов по рептилиям. Некоторые эксперты, хотя и подчеркнули важность осторожной интерпретации результатов, признали значимость работы для понимания поведения змей.

 

Уточнения

Королевский питон или шаровидный питон, или питон-мяч (лат. Python regius) — вид змей из семейства питонов, распространённый в западной и центральной Африке.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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