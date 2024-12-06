Ученые создали защиту для пересаженных клеток: прорыв в трансплантации

Учёные разработали уникальные Т-клетки, которые способны защищать пересаженные клетки поджелудочной железы от атак иммунной системы, что может стать революцией в лечении диабета 1-го типа.
Новый метод был протестирован на мышах, где модифицированные Т-клетки успешно защитили трансплантаты, сохраняя их функциональность и предотвращая отторжение в течение как минимум 35 дней.
Эти "клетки-телохранители" нацелены на специфический белок CD19, добавленный к пересаженным клеткам, и подавляют активность Т-клеток-киллеров, одновременно выделяя противовоспалительные вещества. Такой подход может снизить потребность в иммунодепрессантах, которые несут серьёзные риски для здоровья.
Несмотря на успех, учёным предстоит преодолеть вызовы, связанные с безопасностью и точностью активации модифицированных клеток. Создание уникальных мишеней, свойственных только пересаженным тканям, может минимизировать возможные побочные эффекты.
Параллельно исследуются перспективы использования такого подхода для лечения других аутоиммунных заболеваний, включая ревматоидный артрит и болезнь Крона. Однако внедрение метода в клиническую практику потребует дополнительных исследований и времени.
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