Недалеко от Солнца начинают формироваться новые планеты

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Недалеко от Солнечной системы, в 424 световых годах, формируется звезда среднего размера, окруженная протопланетным диском. Этот диск, состоящий из газа, пыли и льда, служит "строительным материалом" для будущих планет. В его составе найдены углеродные соединения, вода и графит, что указывает на наличие элементов, из которых может зародиться жизнь.

Фото: flickr.com by Центр космических полетов имени Годдарда НАСА, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Солнце

Протопланетный диск является ранним этапом формирования звездной системы. Вещество в нем постепенно сгущается, образуя планеты. Центральный объект — протозвезда, еще не завершившая процесс гравитационного сжатия, необходимого для запуска термоядерных реакций. Примером такого процесса стала звезда PDS 453, которая привлекла внимание ученых.

Эта звезда, возраст которой оценивается в 5-10 миллионов лет, окружена диском с диаметром в 320 астрономических единиц. Исследования показали, что в дальних частях диска лед составляет до половины вещества, тогда как ближе к звезде он отсутствует из-за высоких температур.

Примечательно, что масса вещества в диске эквивалентна примерно шести Землям, что потенциально позволит образоваться аналогичным по размеру планетам.

Углеродные соединения в диске, включая графит и аморфный углерод, делают его особенно интересным. Углерод способен создавать сложные молекулы, что делает его важным элементом для возникновения жизни. Исследования этой системы предоставляют возможность лучше понять, как формируются планеты и что влияет на их состав.

Уточнения

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.

