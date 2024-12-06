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Как Солнечная система встречает чужие небесные тела

1:45
Наука

Исследования межзвездных объектов, таких как астероид Оумуамуа и комета Борисова, помогли астрономам выдвинуть гипотезу о том, что каждая звезда оставляет за собой длинный след из выброшенных астероидов. Такие небесные тела покидают свои родные системы и начинают путешествовать по межзвездному пространству, вытягиваясь в своеобразные космические "реки".

Солнечная система
Фото: PICRYL is licensed under CC0
Солнечная система

Оумуамуа, впервые замеченный в 2017 году, был распознан по своей гиперболической траектории и высокой скорости в 87 км/с. В 2019 году была обнаружена комета Борисова, а позже выяснилось, что еще один межзвездный объект упал в Тихий океан в 2014 году.

Эти события подтвердили предположение о том, что подобные гости посещают Солнечную систему регулярно, хотя обнаруживать их начали лишь недавно.

По мнению исследователей, эти межзвездные объекты формируются естественным образом. Вокруг большинства звезд, включая наше Солнце, существует гипотетическое Облако Оорта, состоящее из ледяных тел. При движении звезд через Галактику часть этих тел "теряется", начиная самостоятельное путешествие вокруг галактического центра.

Компьютерное моделирование показало, что Солнечная система пересекается примерно с миллионом таких потоков. Исследования позволяют изучать особенности их траекторий и даже связывать объекты с их звездным происхождением. Ожидается, что наблюдения за такими небесными телами будут становиться все точнее, открывая новые данные о жизни звездных систем.

 

Уточнения

Со́лнечная систе́ма — планетная система, включающая в себя центральную звезду Солнце и все естественные космические объекты на гелиоцентрических орбитах.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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