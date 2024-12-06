Экологически чистое решение проблемы нанопластика

В Университете Сан-Паулу была разработана доступная технология для очистки воды от микро- и нанопластика. Метод основан на использовании магнитных наночастиц, способных прилипать к пластиковым частицам, поглощать их, а затем разрушать с помощью ферментов.
Микропластик и нанопластик — неотъемлемая часть современных отходов, проникающая в воздух, воду и почву. Размер микропластика может достигать пяти миллиметров, тогда как нанопластик настолько мал, что не виден ни глазу, ни стандартным микроскопам. Это создает трудности для их выявления и удаления, что представляет угрозу для экосистемы и здоровья человека.
Предложенный метод использует наночастицы оксида железа, покрытые липазой и полидофамином. Эти вещества обладают уникальными клеящими свойствами, подобными тем, что выделяют мидии. Наночастицы приклеиваются к пластику, поглощают его и способствуют его разложению.
Для контроля процесса применялась конфокальная рамановская микроскопия, сочетающая химический анализ и оптическую визуализацию. Этот метод позволил наблюдать за разложением частиц в режиме реального времени, не создавая дополнительных загрязнений.
Разработка демонстрирует экологичность и высокую эффективность в удалении пластиковых отходов, предлагая перспективу для широкого использования в системах очистки воды.
Микропластик — мелкие (обычно размером меньше пяти миллиметров) частицы пластика.
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