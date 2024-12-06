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Сладкоежки чаще нравятся окружающим, утверждают психологи

1:34
Наука

Взаимосвязь вкусовых предпочтений и черт характера стала предметом нового исследования, проведенного в четырех странах. Ученые изучили, как любовь к различным продуктам — сладким, соленым, острым и горьким — может соотноситься с восприятием личности. Было выявлено, что в Китае, Германии, Мексике и США любители сладкого часто воспринимаются как более приятные для общения.

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Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фрукты

Для оценки характера участников применялись анкеты, где респондентам предлагалось оценить утверждения вроде "В моем присутствии люди чувствуют себя непринужденно". Вопросы о вкусовых предпочтениях касались отношения к различным продуктам, включая шоколадный торт, мороженое, мед и острые блюда.

Результаты показали, что связь между любовью к сладкому и "приятностью" личности присутствует, хотя и не выражена ярко. В других категориях еды результаты оказались менее однозначными. Например, предпочтение соленых блюд соотносилось с дружелюбием в некоторых странах, но эта связь была слабее.

Ученые подчеркнули, что исследование лишь указывает на возможные тенденции, а не устанавливает причинно-следственную связь. Отмечается, что мышление и поведение людей тесно связаны с их жизненным опытом и предпочтениями.

В дальнейшем планируется провести более точные эксперименты, которые позволят наблюдать за поведением участников в контролируемых условиях.

Уточнения

Психо́лог (др.-греч. ψυχή — душа, λόγος — знание) — специалист, занимающийся изучением проявлений, способов и форм организации психических явлений личности в различных областях человеческой деятельности для решения научно-исследовательских и прикладных задач, а также с целью оказания психологической помощи, поддержки и сопровождения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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