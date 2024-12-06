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Ученые проверили, правда ли одинокие люди счастливее влюбленных пар

1:47
Наука

Существует мнение, что наличие романтических отношений способствует большему счастью. Чтобы подтвердить или опровергнуть это, было проведено масштабное исследование, в котором приняли участие 6338 человек из 12 стран.

Мужчина и женщина
Фото: Unsplash by Oziel Gómez, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина и женщина

Участников разделили на несколько групп: состоящие в отношениях, в браке, вынужденно одинокие, добровольно одинокие и находящиеся "между отношениями". Анкеты оценивали положительные и отрицательные эмоции, общее самочувствие, уровень оптимизма и удовлетворенность жизнью.

Результаты показали, что те, кто находился в отношениях или браке, чаще испытывали положительные эмоции, уверенность в себе и удовлетворенность жизнью. Особо выделились респонденты, чьи отношения характеризовались как "хорошие" — их эмоциональное благополучие оказалось значительно выше, чем у остальных.

Напротив, люди с "плохими" или "средними" отношениями, как и одинокие, чаще испытывали грусть и чувство вины.

Интересно, что добровольно одинокие и находящиеся "между отношениями" демонстрировали несколько более высокий уровень благополучия, чем участники с "плохими" отношениями. Однако в целом одинокие респонденты чаще сообщали о пессимистичном настроении, меньшем чувстве смысла жизни и более низкой удовлетворенности.

Полученные данные подтверждают тесную связь между качеством отношений и эмоциональным благополучием в разных культурах. Независимо от страны, качественные отношения оказывают значительное влияние на уровень счастья, что делает их важной составляющей эмоционального здоровья.

 

Уточнения

Влюблённость — сильное положительно окрашенное чувство (комплекс чувств), направленное на другого человека.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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