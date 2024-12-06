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Почему животный мир Австралии так сильно отличается от нашего

1:46
Наука

Сумчатые животные, такие как кенгуру, коалы и вомбаты, ассоциируются с Австралией, но их происхождение оказывается гораздо более сложным. Эволюция этих млекопитающих началась не на австралийском континенте, а в Северной Америке около 125 миллионов лет назад.

Кенгурёнок
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кенгурёнок

В меловом периоде они отделились от плацентарных млекопитающих, а затем распространились через Южную Америку, Антарктиду и только спустя миллионы лет добрались до Австралии.

Исследования показывают, что в Южной Америке сумчатые нашли благоприятные условия для эволюции. Они адаптировались к разным экологическим нишам, включая развитие плотоядных видов с саблевидными зубами.

Примерно 40-35 миллионов лет назад, благодаря сухопутным связям через Антарктиду, животные пересекли континенты и оказались на австралийской земле. Следы их путешествия подтверждаются ископаемыми находками в Антарктиде и на австралийском участке Тингамарра.

Древние австралийские сумчатые включают Djarthia, предположительно являющегося предком современных видов. В Австралии сумчатые развивались, практически не встречая конкуренции со стороны плацентарных млекопитающих. Это обстоятельство, а также особенности их репродуктивной системы, позволили сумчатым успешно занять доминирующее положение.

Сегодня около 250 видов сумчатых обитают в Австралии, около 120 видов — в Южной Америке, и только один вид, виргинский опоссум, сохранился в Северной Америке. Их удивительная история подчёркивает, насколько изменчива география жизни на планете.

Уточнения

Австра́лия (от лат. australis — «южный») — континент, расположенный в Восточном и Южном полушариях Земли.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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